Maduro sobre "plan" de "atacar" la Embajada de EE. UU. en Caracas: “La investigación continúa”

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro aseguró este lunes que existe la “posibilidad” de que un grupo “extremista y terrorista” de Venezuela dejara una “carga explosiva” en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, sede que es “protegida y preservada” por su administración.

En su programa “Con Maduro +”, el mandatario confirmó que existe una “amenaza creíble y muy destructiva” de un grupo que se está “encargando” de estas acciones violentas en el territorio.

“La reacción de las personas con las que se comunicó Jorge Rodríguez fue positiva. Se tomaron todas las medidas. El ministro Diosdado Cabello mandó al comisario de la policía diplomática venezolana a reforzar y coordinar el personal de seguridad de Estados Unidos. Se reforzó toda la seguridad alrededor de la Embajada”, precisó.

Maduro comentó que el diputado Rodríguez informó sobre los responsables de este plan de “ataque” y su ubicación. Manifestó que las fuerzas de seguridad están tras la pista de los involucrados.

“Fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá. (...) Es una operación típica de falsa bandera, pudiéramos llamarlo. Una operación de provocación para después armar el escándalo y usar el poder comunicacional para culpar al gobierno bolivariano y comenzar una escalada de guerra”.

Sobre la presentación de una carta de periodistas en rechazo a las “agresiones” de EE. UU., destacó que es una muestra de la voluntad de todos los sectores de no querer una guerra en el territorio.

“Los asuntos internos de los venezolanos solo deben ser atendidos y resueltos por todos los venezolanos. Es el logro de un gran consenso que se expresa en encuestas. El 94% de los venezolanos repudian las acciones de Estados Unidos”, puntualizó.

Solicitud al Vaticano

El mandatario agradeció el apoyo del papa León XIV en la intercesión para lograr la “liberación” de los 252 venezolanos detenidos en el Cecot en El Salvador y de los 5 niños retenidos por el ICE en Estados Unidos.

“Al papa yo le pedí ayuda y sé que lo hizo, de manera prudente. Es un papa que sabe actuar bajo la diplomacia. El papa nos ayudó en su momento para rescatar a la niña Maikelys y de los niños secuestrados por el ICE en Estados Unidos y de los 252 venezolanos desaparecidos, torturados, por Nayik Bukele en El Salvador”, comentó.

Sobre su carta al apóstol de Cristo, el líder del chavismo reafirmó que espera que la Santa Sede colabore en mantener el Caribe como zona de paz y al país como un territorio libre.

Sobre la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, Maduro afirmó que el país está en una “fiesta permanente” por los primeros santos del país.

Crecimiento económico

Sobre el “crecimiento” de la economía nacional, Maduro señaló que el país cuenta con un modelo económico estratégico y que su administración está trabajando en equilibrar la producción nacional, la producción de riqueza y la reducción de las importaciones no fundamentales.

“Es un punto de equilibrio que cuesta lograrlo, pero va a ser vital para que toda esta maquinaria del nuevo cuerpo económico se consolide de una manera fuerte y autosustentable”, dijo.









