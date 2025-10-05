País
Maduro solicita apoyo especial del papa León XIV para consolidar la paz en Venezuela
El embajador venezolano se encuentra en Roma preparando todas las actividades referente a la canonización de José Gregorio Hernández
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- El presidente Nicolás Maduro solicitó este sábado el apoyo del papa León XIV para la consolidación de la paz en Venezuela, en medio de la creciente tensión generada por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
En un mensaje publicado en Telegram, el canciller Yván Gil detalló que la misiva del mandatario fue entregada al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, por el embajador de Venezuela ante el Vaticano, Franklin Zeltzer.
"Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela”, precisó, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido de la comunicación.
El representante venezolano se encuentra en Roma preparando todas las actividades referente a los eventos relativos a la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles este próximo 19 de octubre.
La solicitud del jefe de Estado ocurre en un contexto de escalada de tensión, donde el Gobierno venezolano percibe el despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe, como una "amenaza" que busca propiciar un "cambio de régimen."
La presencia militar de Estados Unidos, que incluye buques de guerra, un submarino y más de 4.500 soldados, ha motivado a Venezuela a realizar ejercicios militares de defensa territorial.
