Maduro tildó como "éxito total" ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela

Caracas. Nicolás Maduro tildó este miércoles como "éxito total" los ejercicios militares para "preservar la paz" de Venezuela.

Más información, en breve...





