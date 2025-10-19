País
Maduro tras canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: "Es un día de reivindicación"
Para el mandatario, es un día donde "se ha logrado que se reconozca la fuerza de santidad del pueblo de Venezuela"
Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro celebró este domingo la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, lo que calificó como una "reivindicación de la venezolanidad" y de la verdadera "identidad" del pueblo.
"Es un día muy emocionante. Es un día de júbilo espiritual para toda Venezuela y todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras, porque José Gregorio llega más allá de nuestras fronteras", expresó Maduro desde la Casa Museo del Médico de los Pobres, en La Pastora.
Para el mandatario, es un día donde "se ha logrado que se reconozca la fuerza de santidad del pueblo de Venezuela". "Primera vez que hay dos santos, madre Carmen Rendiles y san José Gregorio Hernández, todo un día de júbilo", acuñó.
"Es un día de reivindicación de la venezolanidad, de la verdadera identidad de nuestro pueblo. Uno se queda maravillado por la fuerza milagrosa de nuestro pueblo, que hace que Venezuela siga siendo el mejor país del mundo", cerró su mensaje.
Además, en el marco de la consagración de los nuevos santos venezolanos, Maduro precisó que quienes "nos atacan de manera xenofóbica y dicen barbaridades de Venezuela, su lengua caerá, porque las bendiciones de Dios están sobre nosotros. Y hoy tenemos dos santos: José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles".
Canonización histórica
A tempranas horas de este domingo, desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles.
Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XI expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".
El papa no solo canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, sino también a otros cinco beatos, con lo que el total, el catolicismo universal cuenta siete nuevos santos.
Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hizo lo propio con Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.
Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para la misa de canonización.
