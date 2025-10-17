País
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro firmó este viernes el decreto que declara el 19 y el 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables por la canonización del médico José Gregorio Hernández (1864-1919) y de la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977), quienes se convertirán en los dos primeros santos venezolanos.
Lea también: Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
“Estamos a pocas horas de que se dé un hecho histórico (...) Venezuela está movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud del pueblo, de la familia, por la vida, por la paz. Quisiera proceder a firmar el decreto con el que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables, para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia católica”, expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La proclamación tendrá lugar durante una misa el domingo, que se espera sea multitudinaria, y en la que también serán canonizados otros cinco beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.
Ante ello, el mandatario indicó que durante la ceremonia “elevará una oración junto al pueblo” por el fallecido papa Francisco, quien en febrero pasado aprobó el decreto de canonización de Rendiles y Hernández, mientras se encontraba hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma.
José Gregorio nos acompaña, nos cura, nos protege, nos sana y expresa la verdad de Venezuela: que somos gente buena, decente. No somos malandros del Tren de Aragua; este es un pueblo trabajador, culto, honrado, decente, santo. Somos un pueblo de santos. Respeto a Venezuela”, expresó Maduro.
Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.
Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.
