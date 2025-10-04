Mundo
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
Caracas/Foto: Archivo.- Un episodio de xenofobia se registró en el Colegio Nacional 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, después de que una maestra expulsara del salón a una niña venezolana por defender a una compañera.
De acuerdo con el medio local “Sin Mordaza”, en redes sociales se difundió el momento en el que la docente descalificó a la estudiante por ser de origen venezolano.
Según la grabación, el incidente ocurrió cuando la ciudadana regañó a una alumna y le ordenara que se retirara de la clase y fuera a hablar con el preceptor y el vicedirector.
La acción generó que la estudiante venezolana le respondiera a la docente que no toleraría que "la agarre" con su compañera, a lo que la profesora respondió: "Retírese usted también, ¿Qué viene a hacer acá?, ¿Un gremio? Vuélvase a su país".
Ante la rápida viralización del hecho, el Ministerio de Educación provincial inició de inmediato una investigación formal. Daina Gallo Ambrosi, secretaria de Gestión Territorial Educativa, confirmó la acción ante los medios locales.
"Estamos en una etapa de investigación, hay una denuncia de parte de una estudiante que recibió maltrato de su docente. Esta situación no la podemos tolerar, pero también hay que escuchar qué tiene para decir la docente", declaró la funcionaria.
Gallo Ambrosi detalló que el equipo directivo del colegio citó a la profesora para una reunión y anunció medidas para abordar el ambiente en el aula. "Vamos a trabajar con todo el curso la convivencia y vamos a citar a la familia de la alumna", agregó.
