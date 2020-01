Mapaches que merodeaban en un jardín fingieron ser “estatuas” al ser descubiertos

Caracas.- En las plataformas digitales se ha vuelto viral un video que muestra cómo una persona descubre a dos mapaches merodeando en su jardín, y estos en lugar de huir, decidieron tomar posturas alusivas a estatuas o animales disecados.

“No te muevas, él no puede vernos”, fue uno de los títulos que recibió el video en Twitter, por el gracioso comportamiento que tuvieron los mamíferos, refirió la agencia de noticias Efe.

Un insólito comportamiento que ha tenido miles de reproducciones en las redes, ya que estos inteligentes osos lavadores intentaron pasar desapercibidos.

“Don't move, he can't see us”

pic.twitter.com/hIAes6QRX0











— Best Videos 🎬🍿🎅 (@30SECVlDEOS) December 30, 2019