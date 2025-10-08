Marco Rubio tilda de “peligrosa” resolución demócrata que busca impedir operativo militar en el Caribe

Caracas/Foto: Archivo.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tildó este miércoles de “peligrosa” la moción de los senadores demócratas Adam Schiff y Tim Kaine, que busca bloquear los ataques de la administración de Donald Trump contra embarcaciones en el mar Caribe.

En un mensaje publicado en X, Rubio señaló que la resolución se someterá a votación en el Senado en las próximas horas de este 8 de octubre.

“Esta resolución tiene como objetivo despojar al presidente Trump de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros representantes iraníes. Esto es peligroso: pone en riesgo a nuestros niños, ciudadanos, soldados y aliados”, sostuvo.

Este martes, Schiff anunció que forzará una votación en el Congreso para detener los ataques a embarcaciones en el mar Caribe, las cuales, según el Gobierno de Donald Trump, están vinculadas al narcotráfico.

La iniciativa recibió el respaldo de su colega Tim Kaine.

Las autoridades estadounidenses han justificado la ofensiva como parte de una “guerra contra los narcoterroristas” y han prometido continuar con los ataques hasta que “cesen las agresiones contra su pueblo”.

Según Washington, las lanchas destruidas “transportaban grandes cantidades de drogas destinadas a envenenar” a los estadounidenses.

