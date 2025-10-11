Vitrina
María Antonieta de las Nieves se reencuentra con su “yo joven” en una parodia de La Sustancia
HBO Max reunió a las dos actrices que han interpretado a “La Chilindrina” en distintas generaciones para celebrar la llegada del premiado filme a su catálogo
Caracas / Foto: Captura de pantalla.- Una reciente campaña de HBO Max sorprendió a los fanáticos de María Antonieta de las Nieves, inmortalizada como “La Chilindrina”, quien protagoniza un spot promocional en el que comparte escena con su “yo joven”, interpretada por la actriz Paola Montes de Oca, en una parodia de la película La Sustancia.
El anuncio, producido con motivo del estreno del aclamado thriller de Coralie Fargeat en la plataforma, recrea con guiños y tono cómico el argumento del filme protagonizado por Demi Moore.
En la versión mexicana, De las Nieves recibe un paquete misterioso con el número 504, referencia directa al experimento del largometraje, y decide inyectarse el suero que promete devolverle la juventud.
A partir de ese momento, aparece Montes de Oca, conocida por interpretar a María Antonieta en la serie Chespirito: sin querer queriendo. Ambas actrices celebran el “milagro” exclamando juntas el clásico “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate!”, seguido por la icónica risa de La Chilindrina.
En otro momento del comercial, De las Nieves le recuerda a su versión joven: “Debemos respetar el balance, somos una misma”, a lo que Montes de Oca responde con una frase que marcó generaciones: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.
La escena final cierra con ternura: las dos “Chilindrinas” se sientan a ver La Sustancia en HBO Max. “Mococha pechocha”, le dice María Antonieta a su compañera, utilizando el apodo cariñoso con el que Chespirito la llamaba.
Montes de Oca, de 28 años, se ganó el reconocimiento del público por su impecable interpretación de De las Nieves en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños.
La joven actriz ha revelado que logró perfeccionar el característico llanto del personaje gracias a los consejos de la propia María Antonieta, quien a su vez ha elogiado públicamente su talento y su sorprendente parecido vocal.
La película que inspira esta parodia, La Sustancia, es una mezcla de terror corporal y crítica social sobre la obsesión por la juventud y la perfección. Protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, fue galardonada en el Festival de Cannes 2024 con el premio al Mejor Guion y acumuló más de 77 millones de dólares en taquilla.
Desde el 11 de octubre, La Sustancia está disponible en streaming a través de HBO Max.
