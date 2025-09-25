País
María Corina Machado denuncia “estado crítico de salud” de Yerwin Torrealba
La caraqueña pidió a la comunidad divulgar ante “el mundo entero” el caso de Torrealba
Caracas/Foto: EFE- La opositora María Corina Machado denunció este jueves que el coordinador juvenil de Vente Yaracuy, Yerwin Torrealba, presenta un estado de salud “crítico” debido a su detención desde hace nueve meses.
Lea también: Comando Sur de EE. UU. difunde imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe
Desde su cuenta de X, la dirigente de Vente Venezuela sostuvo que cualquier complicación o daño a su salud será responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro.
“¡La vida de Yerwin corre peligro! Yerwin Torralba, nuestro coordinador juvenil de organización de Vente Yaracuy, es un chamo de 26 años que el régimen tiene secuestrado desde hace 9 meses y que hoy se encuentra en un estado de salud Crítico”, compartió.
La caraqueña pidió a la comunidad divulgar ante “el mundo entero” el caso de Torrealba y le exigió al Gobierno chavista facilitarle atención médica inmediata.
“Yerwin estudia administración y vive con su hermana, porque perdieron a su mamá. Cualquier cosa que le pase a Yerwin es responsabilidad absoluta de Nicolás Maduro”.
Detención de Torrealba
El coordinador juvenil del partido se encuentra detenido desde diciembre de 2024. Según denuncias del partido, el activista fue arrestado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) "sin que se presentara una orden judicial".
ALERTA MUNDIAL
La vida de Yerwin corre peligro!
Yerwin Torralba, nuestro coordinador juvenil de organización de Vente Yaracuy, es un chamo de 26 años que el régimen tiene secuestrado desde hace 9 meses y que hoy se encuentra en un estado de salud CRÍTICO.
Yerwin estudia… https://t.co/tFrwpQ0PbL— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 24, 2025
