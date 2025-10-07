María Corina Machado dice en su cumpleaños que Venezuela entró "en fase resolutiva”

Caracas/Foto: Archivo.- La dirigente opositora María Corina Machado afirmó este martes que Venezuela “entró en una fase resolutiva” y aseguró que los ciudadanos han aprendido a “unir los puntos y a entender las implicaciones de cada una de las acciones que se aceleran cada día que pasa”.

“Todos sabemos que hemos entrado en otra fase, que es la fase resolutiva, porque los venezolanos hemos aprendido a unir los puntos y a entender las implicaciones de cada una de estas acciones que se aceleran cada día que pasa. Evidentemente sabemos lo que está pasando de lado y lado”, expresó Machado en un video publicado en redes sociales, en el que también agradeció los mensajes de felicitación por su cumpleaños.

A su juicio, del lado del Gobierno de Nicolás Maduro “lo único que crece es la desesperación, porque cada vez son más los que aceptan que esto se acabó”. En contraste, afirmó que entre la población “hay mucha emoción, expectativa e incertidumbre, y es normal, porque nos ha costado tanto llegar hasta aquí”.

“Ha sido un camino tan doloroso y tan largo el desierto que hemos recorrido. Todas las batallas las logramos vencer. Nosotros nos propusimos un objetivo: Venezuela será libre, y arrancamos a hacerlo realidad. Durante todo el camino nos dijeron que era imposible, esos que le tienen miedo a la libertad, y nosotros los derrotamos en todos los campos. Hoy estamos aquí, y esos que hasta hace unos días decían que era imposible que se fuera (Nicolás) Maduro, ya lo aceptan”, afirmó.

Sin embargo, Machado señaló que la “nueva maniobra” es sostener que “una transición ordenada es imposible y que Venezuela iría al caos”. “Por el amor de Dios, el caos es esto”, respondió.

Insistió en que la oposición “representa el orden para nuestro país” y subrayó que la clave está en la población, que —según dijo— “dejó solo” al chavismo en las elecciones del 25 de mayo y 27 de julio, así como en el llamado al alistamiento de la Milicia.

“La garantía de una transición ordenada, nuevamente, es la gente. Nos ha costado tanto llegar hasta aquí, conquistar nuestra libertad, que seremos los venezolanos quienes la vamos a cuidar y asegurarnos de que nada ni nadie impida la construcción de esa nación luminosa, soberana, alegre y segura a la cual regresen nuestros hijos”, sostuvo.

“Nosotros no tenemos miedo a la libertad. Los venezolanos vamos a traer orden en las cuentas públicas, en la justicia, en las calles, en todos los territorios y en todas las comunidades, y vamos a ofrecerles a nuestros hijos una Venezuela de la cual se van a sentir orgullosos”, prosiguió.

Finalmente, Machado agradeció a sus simpatizantes por “cada mensaje, cada palabra, cada audio y cada video” de felicitación.

“Es increíble cómo en los momentos más extremos, más duros, uno puede conseguir tanta paz y alegría. Hoy quiero agradecerles porque me han hecho sentir muy querida y acompañada. No pensé que iba a pasar un cumpleaños así, pero con sus mensajes han logrado romper la distancia, el tiempo y hacernos sentir muy cerca”, concluyó.

