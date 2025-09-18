María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"

Caracas / Foto: Archivo.- La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó el miércoles que "la única vía para lograr un cambio político en Venezuela es aumentar la presión interna e internacional hasta obligar a Nicolás Maduro a negociar su salida".

Durante su intervención en el Foro Global Milken Institute, manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro constituye el “centro criminal de las Américas” y representa una "amenaza para la seguridad y estabilidad de toda la región".

"Tenemos una oportunidad real para lograr tres cosas: un avance histórico para la seguridad de EE. UU., desmantelar el narcotráfico y crear un escudo para todo el continente”, dijo textualmente. Además, añadió que, por primera vez, se abriría “un continente libre del dominio” y se habilitarían “un billón de oportunidades de inversión” para la economía venezolana.

Machado reiteró que “el Gobierno está más débil que nunca” y que se abre una oportunidad para alcanzar una transición “estable, ordenada y sostenible”.

A su juicio, un "cambio de gobierno en Venezuela no solo beneficiaría a la nación, sino que también contribuiría a proteger a Estados Unidos y al continente de las redes de narcotráfico".

La dirigente destacó, además, el potencial económico de Venezuela, al señalar que el país cuenta con más de un billón de dólares en oportunidades vinculadas a recursos como petróleo, gas, oro, minerales estratégicos y una extensa franja caribeña.

Finalmente, resaltó el enorme potencial de Venezuela en recursos naturales y en infraestructura costera, y sostuvo que aprovechar esas ventajas exige “un gobierno fuerte” distinto al actual, que —según su diagnóstico— ha impedido el desarrollo sostenible durante décadas.







