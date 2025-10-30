País
María Corina Machado: “El tiempo de Nicolás Maduro en Venezuela se está acabando”
Machado subrayó que la transición que promueve busca “facilitar un cambio pacífico y ordenado” y “salvar millones de vidas”
Caracas / Foto: Archivo.- La opositora venezolana y recién galardonada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro "enfrenta un momento crítico y que el aumento de la presión y la escalada que ha tenido lugar es la única manera de obligar a Maduro a entender que es hora de irse”.
En declaraciones al programa The Mishal Husain Show de Bloomberg, Machado subrayó que la transición que promueve busca “facilitar un cambio pacífico y ordenado” y “salvar millones de vidas”.
Asimismo, aseguró que su galardón ha contribuido a "levantar el ánimo de una sociedad venezolana desanimada y temerosa, ofreciendo a ella y a sus aliados mayor protección frente a la represión y aumentando la presión sobre el gobierno".
La opositora destacó que, tras 26 años de esfuerzos fallidos, la comunidad internacional finalmente comprende “la verdadera naturaleza del régimen” y la urgencia de una transición política en Venezuela.
Machado explicó que su movimiento opera de manera "descentralizada", con cientos de miles de personas activas, a pesar de que buena parte de la dirigencia se encuentra detenida, exiliada o escondida.
Machado también se refirió a la creciente presión externa, señalando que el despliegue de más de 4.000 marineros e infantes de marina estadounidenses, acompañado de buques y medios aéreos, forma parte de la campaña de Estados Unidos contra los cárteles de la región, aunque aclaró que su participación se limita a "apoyar la causa de la democracia y no a la planificación militar".
Por otra parte, mencionó los "abusos" del gobierno de Maduro tras las elecciones presidenciales del año pasado, que la mayoría de observadores internacionales consideraron fraudulentas, incluyendo la detención de unas 2.500 personas. En este contexto, Machado aseguró que “la gente saldrá cuando llegue el momento adecuado” y enfatizó que su objetivo no es ser presidenta, sino liberar al país.
