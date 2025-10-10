País
María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz "por su lucha por la democracia en Venezuela"
Según el Premio Nobel, Machado "ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo"
Caracas / Foto: The Nobel Prize.- El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Lea también: Venezuela pidió "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU ante "agresiones" de EE. UU. en el Caribe
El comité destacó que su labor representa “una elección de votos en lugar de balas”, reconociendo la valentía de Machado frente a un contexto de creciente tensión política en Venezuela.
Según el Premio Nobel, Machado "ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".
“Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana” y ha apoyado “firmemente una transición pacífica a la democracia”, indicó la institución.
El anuncio del premio fue hecho por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.
El Premio Nobel de la Paz 2025 resaltó que María Corina Machado es “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad” y uno de los “ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”.
"Estoy en Shock": la reacción de Machado
La noticia fue recibida con sorpresa y emoción por la propia Machado. En un video compartido por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en sus redes sociales, se muestra a Machado recibiendo la llamada de González, quien le anuncia la noticia. Durante la conversación, Machado dice: “Estoy en shock, no puedo creerlo”, a lo que González responde: “Nosotros también, pero de alegría”.
“Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, Venezuela será libre!”, escribió González acompañando el video.
Con este galardón, la opositora venezolana se suma a la lista de líderes y organizaciones reconocidos por su trabajo en favor de la paz y los derechos humanos, consolidando su posición como una figura clave del movimiento democrático venezolano, según el Comité Noruego del Nobel.
Machado fue seleccionada entre 338 candidatos nominados al Premio Nobel de la Paz 2025, de los cuales 244 son personas y 94 son organizaciones.
Imputan a falso abogado que vendía cupos y agilizaba trámites en el Saime
Petro afirma que "Venezuela no necesita misiles ni invasiones, sino diálogo político"
"El pronóstico no es el que quisiéramos": Ruddy Rodríguez confiesa que vive un momento complicado
Esposa de Enrique Márquez afirma que lo "visitó por primera vez" tras nueve meses detenido
Se hizo viral: streamer dio a luz durante una transmisión por Twitch que duró ocho horas
Luto en la farándula de Ecuador: falleció reconocido presentador venezolano tras sufrir un infarto
Deplorable: ahogó a su prima de dos años en Tinaquillo porque "maltrató" a un perro
Es hora de hacer política: no hay otra opción
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
Tendencias
-
La Lupa2 días.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Tecnología2 días.
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
-
Economía2 días.
Con aumento del 21,62 % en bolívares: Plataforma Patria deposita un bono de 5,29 dólares
-
Tecnología1 día.
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?
-
Mundo1 día.
Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
-
Economía1 día.
Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg
-
Economía1 día.
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
-
La Lupa1 día.
Roberto Enríquez: Salida a la crisis debe ser pacífica y política