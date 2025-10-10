María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz "por su lucha por la democracia en Venezuela"

Caracas / Foto: The Nobel Prize.- El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El comité destacó que su labor representa “una elección de votos en lugar de balas”, reconociendo la valentía de Machado frente a un contexto de creciente tensión política en Venezuela.

Según el Premio Nobel, Machado "ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".

“Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana” y ha apoyado “firmemente una transición pacífica a la democracia”, indicó la institución.

El anuncio del premio fue hecho por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.

El Premio Nobel de la Paz 2025 resaltó que María Corina Machado es “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad” y uno de los “ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”.

"Estoy en Shock": la reacción de Machado

La noticia fue recibida con sorpresa y emoción por la propia Machado. En un video compartido por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en sus redes sociales, se muestra a Machado recibiendo la llamada de González, quien le anuncia la noticia. Durante la conversación, Machado dice: “Estoy en shock, no puedo creerlo”, a lo que González responde: “Nosotros también, pero de alegría”.

“Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, Venezuela será libre!”, escribió González acompañando el video.

Con este galardón, la opositora venezolana se suma a la lista de líderes y organizaciones reconocidos por su trabajo en favor de la paz y los derechos humanos, consolidando su posición como una figura clave del movimiento democrático venezolano, según el Comité Noruego del Nobel.

Machado fue seleccionada entre 338 candidatos nominados al Premio Nobel de la Paz 2025, de los cuales 244 son personas y 94 son organizaciones.

