País
María Corina Machado: "Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones"
La opositora pidió comprender todos los eventos y actuar con “serenidad, con fe, con confianza y con coraje"
Caracas/Foto: Vente Venezuela.- La dirigente opositora, María Corina Machado aseguró este viernes que los “aliados” del pueblo venezolano ya están “cortando el flujo de dinero” que “sostiene” a la administración de Nicolás Maduro en el poder, para poder lograr la “libertad” de la nación.
“Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones. Nuestros aliados le están cortando el flujo de dinero criminal que ha soportado esta tiranía. Y a estos criminales finalmente les cayó la locha. Han entendido que esto es en serio, que no tiene vuelta atrás. Y por eso están como están”, aseveró en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
La ingeniera puntualizó que miembros del gobierno se están “engañando, traicionando y delatando”, debido a la presión ejercida por externos que están “trabajando” para retornar a la “democracia” en el país. “¡El miedo y el terror se sembró allí!”, exclamó.
Asimismo, comentó que la estrategia del chavismo de “obligar y perseguir” a los ciudadanos para que ingresen a la Milicia Bolivariana “no les funciona” porque -según sus palabras- “se han quedado solos”. “Nadie, absolutamente nadie, va a actuar en contra de su propia libertad o de su propia familia”, dijo.
Ante el actual panorama en el Caribe, Machado pidió comprender todos los eventos y actuar con “serenidad, con fe, con confianza y con coraje".
Mensaje a los militares
La opositora también le envió un mensaje a los empleados públicos, policías y militares. “Ustedes saben lo que tienen que hacer. Seguir organizándose. Ustedes han estado resistiendo, muchos ayudando en silencio. Nadie abandone su lugar, que los necesitamos para lo que viene. Todo va a estar bien. Lo que tiene que pasar ya está pasando.”, subrayó.
Asimismo, la líder de Vente Venezuela detalló que la presentación del informe de la Misión de Determinación de los Hechos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue “demoledora”.
“Países que en el pasado se callaban la boca o incluso apoyaban al régimen, se pusieron del lado de los venezolanos. Crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, puro y duro”, comentó.
