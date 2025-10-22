María Gabriela de Faría y Edgar Ramírez, entre los latinos que lideran la nueva generación de Hollywood, según Vogue

Caracas/Foto: Vogue.- La prestigiosa revista estadounidense Vogue elaboró un listado, sin orden específico, de los latinos que lideran la nueva generación de Hollywood, entre los que figuran los venezolanos María Gabriela de Faría y Edgar Ramírez.

En una publicación de su versión de México, Vogue señala que ellos marcan la pauta en el mundo del cine, con el propósito de generar proyectos "con impacto y en comunidad".

Sobre Ramírez, mencionan que inició el año con una intensa gira de promoción, como parte del filme ganador del Oscar, Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard. "Pero el camino del venezolano hacia esta cinta fue marcado por una carrera con proyectos como Carlos, que le valió sus primeras nominaciones al Globo de Oro, el Emmy y a los Premios del Sindicato de Actores", destaca.

Más adelante, se menciona que vino su interpretación del enigmático diseñador de moda Gianni Versace en American Crime Story, que le dio su segunda nominación al Emmy y el SAG.

“Creo que lo que realmente nos define como latinos es la facilidad y la calidez natural con la que expresamos nuestras emociones. Esa apertura emocional es más que un simple rasgo cultural; es una forma de conectar profundamente con los demás y hacer que el mundo se sienta menos distante. Para mí, la latinidad es esa honestidad intrépida del corazón, nuestra inevitabilidad de sentir plenamente y dejar que los demás lo sientan con nosotros”, narró el venezolano a esa revista.

Lo que se viene ahora para Edgar Ramírez es una gira de promoción para hacer vibrar el talento latino. “Espero que nuestra comunidad continúe su camino, pasando de ser simplemente visibles a moldear la mirada, que escribamos las historias, guiemos las visiones y construyamos los mundos. El verdadero cambio ocurre cuando la lente no solo nos encuadra, sino que guía su mirada”, agrega el actor.

Con respecto a María Gabriela de Faría, Vogue la tiene como un rostro no ajeno a la industria. Recuerda que inició su carrera conquistando la televisión juvenil de Colombia.

Años más tarde, se mudó a Los Ángeles para continuar su éxito en proyectos como Animal Control y The Moodys. “La latinidad es el ritmo que vive en mi cuerpo, los sabores que moldearon mi infancia y el idioma que colorea mi forma de ver el mundo. No se trata solo de dónde vengo, sino de las historias, la resiliencia y la alegría que nos conectan como comunidad a través de las fronteras”, contó a la revista.

Para este 2025, Maria Gabriela de Faría formó parte del elenco de la nueva película de Superman. Ahora, se prepara para mucho más.

“Mi esperanza es que reivindiquemos nuestro espacio, no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Que escribamos, produzcamos, dirijamos y demos luz verde a nuestras propias historias. Quiero que Hollywood no solo nos incluya, sino que entienda que nuestras perspectivas enriquecen la narrativa global. La representación no es un favor, es una necesidad”, consideró.

Otros latinos que figuran en la publicación son Diego Boneta, de México; Jessica Alba, nacida en EE. UU. pero de raíces mexicanas; Tonatiuh, actor mexicano-estadounidense; Emeraude Toubia, de México; entre otros.







