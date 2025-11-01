Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su clásico 'All I Want for Christmas Is You'

Caracas / Foto: Billdboard.- La llamada “reina de la Navidad”, Mariah Carey, volvió a encender el espíritu festivo al anunciar el inicio de la temporada navideña con su tradicional mensaje “It’s time”.

La cantante publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que despide Halloween y da paso a la Navidad al ritmo de su icónica canción All I Want for Christmas Is You, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

El clip, compartido en Instagram, muestra a Carey en distintas escenas, desde su camerino hasta un ascensor, mientras la música de fondo anticipa su transformación en un ángel navideño.

En el video, la artista enfrenta a un elfo travieso, interpretado por el actor Billy Eichner, que intenta “cancelar” la Navidad. Finalmente, Carey logra restaurar la magia festiva al pronunciar su célebre frase, marcando así el comienzo de las fiestas.

En apenas 9 horas, la publicación superó el millón y medio de “me gusta”, consolidando una vez más la tradición anual que sus fans esperan cada noviembre. Este año, la cantante aprovechó la ocasión para presentar su colaboración con Sephora, inspirada en los colores y brillos característicos de su temporada favorita.

Desde hace casi tres décadas, el lanzamiento de All I Want for Christmas Is You se ha convertido en un símbolo de inicio de la Navidad, alcanzando récords de reproducción y volviendo a las listas de éxitos cada año.