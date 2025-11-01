Vitrina
Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su clásico 'All I Want for Christmas Is You'
La cantante publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que despide Halloween y da paso a la Navidad al ritmo de su icónica canción All I Want for Christmas Is You, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores
Caracas / Foto: Billdboard.- La llamada “reina de la Navidad”, Mariah Carey, volvió a encender el espíritu festivo al anunciar el inicio de la temporada navideña con su tradicional mensaje “It’s time”.
Lea también: Tragedia en Cali: joven fallece tras participar en un reto de licor en discoteca (Video)
La cantante publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que despide Halloween y da paso a la Navidad al ritmo de su icónica canción All I Want for Christmas Is You, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.
El clip, compartido en Instagram, muestra a Carey en distintas escenas, desde su camerino hasta un ascensor, mientras la música de fondo anticipa su transformación en un ángel navideño.
En el video, la artista enfrenta a un elfo travieso, interpretado por el actor Billy Eichner, que intenta “cancelar” la Navidad. Finalmente, Carey logra restaurar la magia festiva al pronunciar su célebre frase, marcando así el comienzo de las fiestas.
En apenas 9 horas, la publicación superó el millón y medio de “me gusta”, consolidando una vez más la tradición anual que sus fans esperan cada noviembre. Este año, la cantante aprovechó la ocasión para presentar su colaboración con Sephora, inspirada en los colores y brillos característicos de su temporada favorita.
Desde hace casi tres décadas, el lanzamiento de All I Want for Christmas Is You se ha convertido en un símbolo de inicio de la Navidad, alcanzando récords de reproducción y volviendo a las listas de éxitos cada año.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
-
Economía2 días.
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
-
Sucesos1 día.
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
-
La Lupa1 día.
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
-
Sucesos1 día.
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
-
Mundo2 días.
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
-
Economía1 día.
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
-
Vitrina1 día.
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela