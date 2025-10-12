Connect with us

Mundo

Marina de EE. UU. moviliza aviones de combate F-35B en Puerto Rico en apoyo al Comando Sur

La Infantería de Marina de Estados Unidos publicó imágenes de sus operaciones en Puerto Rico y en apoyo a las operaciones del Comando Sur en el Caribe
Caracas / Foto: @Southcom.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó el sábado sobre la movilización de unidades del Cuerpo de Marines en el Caribe como parte de las operaciones dirigidas por el Comando Sur.

En una publicación acompañada de una fotografía, se mostró a un avión de combate F-35B Lightning II siendo preparado para el vuelo en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, en Puerto Rico.

Según la descripción, las fuerzas militares estadounidenses permanecen en la región “en apoyo a la misión del Comando Sur y a las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la Casa Blanca”.

El F-35B, considerado uno de los cazas más avanzados del mundo, es utilizado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en operaciones que combinan capacidades de despegue corto y aterrizaje vertical, lo que facilita su empleo en entornos de rápida respuesta.

La imagen, tomada por el cabo Michael Gavin del Cuerpo de Marines, fue difundida en las cuentas oficiales con el lema “símbolo de libertad”, reforzando el mensaje de presencia y capacidad militar estadounidense en el Caribe.

El despliegue se produce en medio de crecientes tensiones en la región del Caribe, donde el gobierno venezolano ha denunciado este domingo una "reedición del colonialismo" por parte de Estados Unidos, en referencia a los operativos militares estadounidenses en la zona.

El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos en enfrentamientos con presuntos traficantes vinculados, según Washington.

El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".

Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una “campaña de agresión” para justificar acciones hostiles contra su soberanía.





