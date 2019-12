Marta Sánchez respondió a los que la critican por compararse con Rosalía

View this post on Instagram

No suelo poner estas cosas en mi instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos “haters” que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí. Es un whats up del periodista que me hizo la entrevista del viernes @lavozdegalicia y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario. Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y si, tuve una gran época de éxitos, tanto en “Olé Olé”, como en solitario. Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada…) Quede claro que @rosalia.vt me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista. ⚡️ #martasanchez #martisimasanchez