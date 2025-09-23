Más de dos millones de inmigrantes salieron de EE. UU. en los últimos 250 días

Caracas/Foto: Archivo.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó este martes que más de dos millones de inmigrantes indocumentados fueron deportados o abandonaron el país de manera voluntaria en menos de 250 días.

Según un comunicado de la institución, este logro es un resultado directo de la "sólida aplicación de las leyes de inmigración" de la administración del presidente Donald Trump.

Las cifras publicadas detallan que, desde el 20 de enero, aproximadamente 1.6 millones de personas se autodeportaron voluntariamente, mientras que más de 400.000 fueron deportadas oficialmente. La administración de Trump busca superar los récords históricos de deportación, con la meta de alcanzar casi 600.000 deportaciones para el final de su primer año de mandato.

“La administración Trump va camino de batir récords históricos y deportar a casi 600.000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año desde que asumió el cargo. Dos millones de inmigrantes indocumentados han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1.6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 deportaciones”, detalló.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que estos resultados demuestran la efectividad de las políticas implementadas. "Las cifras no mienten: 2 millones de inmigrantes indocumentados han sido expulsados o se han autodeportado en tan solo 250 días, lo que demuestra que las políticas están dando resultados y garantizando la seguridad de las comunidades estadounidenses”.

Plan para deportaciones "ágiles"

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que la "era de las fronteras abiertas terminó", e informó que, desde hace cuatro meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no libera a ningún inmigrante ilegal, lo que tiene un efecto disuasorio entre la población migrante.

Un estudio reciente de las Naciones Unidas reportó una reducción del 97% en el número de inmigrantes indocumentados que se dirigen desde Centroamérica hacia el norte.

Además, mencionó el incremento de su capacidad para llevar a cabo arrestos y deportaciones de manera más ágil y eficiente. La secretaria Noem, por su parte, está negociando la creación de nuevos centros de detención y la firma de más de 1.000 acuerdos del programa 287(g) en 40 estados, lo que busca optimizar la aplicación de la ley migratoria.

“Todos estos éxitos harán que el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes ilegales sean más eficientes y ágiles que nunca, allanando el camino para que siga aumentando las deportaciones”, concluye el aviso.

Deportación a Venezuela

A lo largo del año, se ha documentado la llegada de varios vuelos de deportación desde territorio estadounidense. El Ministerio del Interior venezolano ha informado sobre la recepción de 65 vuelos de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa que se encarga de retornar a los connacionales.

Según las cifras del gobierno, más de 13.000 migrantes han regresado a Venezuela desde principios de año. Estos retornos se producen luego de que Caracas y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas formales desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación.







