País
Más de dos millones de inmigrantes salieron de EE. UU. en los últimos 250 días
Las cifras publicadas detallan que, desde el 20 de enero, aproximadamente 1.6 millones de personas se autodeportaron
Caracas/Foto: Archivo.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó este martes que más de dos millones de inmigrantes indocumentados fueron deportados o abandonaron el país de manera voluntaria en menos de 250 días.
Lea también: Gobierno evalúa declarar "estado de conmoción exterior" en medio de tensiones con EE. UU.
Según un comunicado de la institución, este logro es un resultado directo de la "sólida aplicación de las leyes de inmigración" de la administración del presidente Donald Trump.
Las cifras publicadas detallan que, desde el 20 de enero, aproximadamente 1.6 millones de personas se autodeportaron voluntariamente, mientras que más de 400.000 fueron deportadas oficialmente. La administración de Trump busca superar los récords históricos de deportación, con la meta de alcanzar casi 600.000 deportaciones para el final de su primer año de mandato.
“La administración Trump va camino de batir récords históricos y deportar a casi 600.000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año desde que asumió el cargo. Dos millones de inmigrantes indocumentados han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1.6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 deportaciones”, detalló.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que estos resultados demuestran la efectividad de las políticas implementadas. "Las cifras no mienten: 2 millones de inmigrantes indocumentados han sido expulsados o se han autodeportado en tan solo 250 días, lo que demuestra que las políticas están dando resultados y garantizando la seguridad de las comunidades estadounidenses”.
Plan para deportaciones "ágiles"
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que la "era de las fronteras abiertas terminó", e informó que, desde hace cuatro meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no libera a ningún inmigrante ilegal, lo que tiene un efecto disuasorio entre la población migrante.
Un estudio reciente de las Naciones Unidas reportó una reducción del 97% en el número de inmigrantes indocumentados que se dirigen desde Centroamérica hacia el norte.
Además, mencionó el incremento de su capacidad para llevar a cabo arrestos y deportaciones de manera más ágil y eficiente. La secretaria Noem, por su parte, está negociando la creación de nuevos centros de detención y la firma de más de 1.000 acuerdos del programa 287(g) en 40 estados, lo que busca optimizar la aplicación de la ley migratoria.
“Todos estos éxitos harán que el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes ilegales sean más eficientes y ágiles que nunca, allanando el camino para que siga aumentando las deportaciones”, concluye el aviso.
Deportación a Venezuela
A lo largo del año, se ha documentado la llegada de varios vuelos de deportación desde territorio estadounidense. El Ministerio del Interior venezolano ha informado sobre la recepción de 65 vuelos de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa que se encarga de retornar a los connacionales.
Según las cifras del gobierno, más de 13.000 migrantes han regresado a Venezuela desde principios de año. Estos retornos se producen luego de que Caracas y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas formales desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación.
Petro pide abrir un proceso penal contra funcionarios de EE. UU. por ataques en el Caribe
EE. UU. reitera que despliegue en el Caribe "no busca" generar un "cambio de régimen" en Venezuela
Puerto Rico será la sede de la 75ª edición de Miss Universo en 2026
Más de dos millones de inmigrantes salieron de EE. UU. en los últimos 250 días
Gobierno evalúa declarar "estado de conmoción exterior" en medio de tensiones con EE. UU.
Padrino López tilda de “bufonada” burla de Trump sobre milicias ciudadanas
Fallece Fernando Delfino, reconocido arquitecto y personalidad del espectáculo venezolano
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
Deflagración de bombona de gas provocó incendio en Santa Rosalía y dejó una mujer herida
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
Tendencias
-
Mundo1 día.
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
-
La Lupa2 días.
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
-
La Lupa2 días.
¿Se enfrían los vientos de guerra?
-
Economía2 días.
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
-
La Lupa2 días.
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
-
Sucesos2 días.
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
-
Deportes2 días.
Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17
-
Mundo2 días.
Misión de Determinación de Hechos de la ONU critica situación de "presos políticos" en Venezuela tras elecciones del 28-J