Mató a un hombre en Lara tras conducir a toda velocidad y se dio a la fuga: MP ordena su captura

Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio Público (MP) ordenó la captura de un conductor que, el pasado fin de semana, ocasionó la muerte de un hombre al atropellarlo mientras conducía a toda velocidad y posteriormente se dio a la fuga.

El fiscal general, Tarek William Saab, indicó que la Fiscalía 5 tramitó la orden contra Luis Cruz, por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual y omisión al socorro.

"Dicho sujeto, conduciendo a exceso de velocidad, arrolla a un ciudadano, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Además, se fue a la fuga para evadir su responsabilidad en este lamentable hecho", escribió Saab.

De acuerdo con una captura de pantalla que difundió, el suceso tuvo lugar la madrugada del 4 de octubre, mientras Cruz conducía una camioneta Toyota 4 Runner.