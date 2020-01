“Me despierto cada día con dolor”: Lo que dijo Thalía sobre su enfermedad

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La cantante, actriz y empresaria mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida en la palestra musical como Thalía, reveló en una entrevista que concedió a Galore las afecciones que sufre a consecuencia de la enfermedad de Lyme que le fue diagnosticada hace más de 10 años.

“Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo”, contó en la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’. Además, explicó que su enfermedad es “impredecible” y detalló que hay días que se siente mejor.

“Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”, detalló Sordi. “¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida”, agregó.