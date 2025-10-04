Vitrina
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
La venezolana invitó a las mujeres a ir frecuentemente al médico para poder detectar de forma temprana cualquier enfermedad
Caracas/Foto: Archivo.- La modelo y exreina de belleza venezolana, Osmariel Villalobos, informó este sábado el plan de tratamiento médico que enfrentará tras su diagnóstico de cáncer de mama, precisando que en las próximas semanas se someterá a un procedimiento quirúrgico.
Lea también: Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
"Tras mi diagnóstico me espera una operación, radioterapia y tratamiento hormonal," detalló Villalobos en sus redes sociales, desde donde comparte contenido sobre su proceso de salud.
“Sí, es fuerte. Sí, da miedo. Pero gracias a Dios, lo encontré a tiempo. No importa cuán sana creas estar… El cáncer puede tocarte la puerta sin aviso. Y te obliga a parar. A mirar hacia dentro. A preguntarte: ¿me estoy cuidando de verdad? Hoy entiendo que el amor propio también es ir al médico. Es hacerse el examen. Es no callarse. Es elegir la vida”, subrayó.
La venezolana invitó a las mujeres a ir frecuentemente al médico para poder detectar de forma temprana cualquier enfermedad. “Si este mensaje llega a ti, por favor, hazte el chequeo. Hazlo por ti. Hazlo a tiempo”.
El diagnóstico, hecho público el pasado 19 de septiembre, es un carcinoma ductal in situ (DCIS), clasificado como una etapa inicial del cáncer de seno. Villalobos explicó previamente que, si bien "la palabra cáncer impresiona," en su caso significa que fue detectado antes de que avanzara, lo que le otorga una "ventaja enorme."
Desde su anuncio, la presentadora de televisión está utilizando su experiencia para motivar la prevención y el cuidado personal.
Padrino y Cabello supervisan las maniobras militares de la FANB y la Milicia
Padrino confirma despliegue para combatir al ELN y las FARC: “Tendrán una respuesta contundente”
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
Plataforma Unitaria pide a EE. UU. revertir decisión de la Corte Suprema y mantener el TPS para los venezolanos
Stalin González afirma que el decreto de conmoción exterior “no resolverá” la "crisis" en Venezuela
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
Seniat recaudó 777,88 millones de dólares en septiembre
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
Tendencias
-
Mundo2 días.
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
-
Sucesos2 días.
Planeó agresión contra su madre, pero terminó en femicidio: detenida adolescente en Apure
-
País1 día.
Reportan la muerte del exdiputado de la AN electa en 2015, Luis Stefanelli
-
Economía1 día.
Ranking de la Bolsa en septiembre: Grupo Químico fue la acción con mayor rendimiento
-
País2 días.
Venezuela exige a EE. UU. cesar "postura guerrerista" tras "incursión ilegal" de aeronaves
-
Mundo1 día.
Petro rechazó sobrevuelo de "aviones de combate" de EE. UU. cerca de Venezuela
-
Mundo1 día.
El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente tras avistamientos de drones en el espacio aéreo de la UE
-
Mundo1 día.
Cuba acusa a EE. UU. de “intentar justificar” una agresión militar contra Venezuela