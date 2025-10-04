"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer

Caracas/Foto: Archivo.- La modelo y exreina de belleza venezolana, Osmariel Villalobos, informó este sábado el plan de tratamiento médico que enfrentará tras su diagnóstico de cáncer de mama, precisando que en las próximas semanas se someterá a un procedimiento quirúrgico.

"Tras mi diagnóstico me espera una operación, radioterapia y tratamiento hormonal," detalló Villalobos en sus redes sociales, desde donde comparte contenido sobre su proceso de salud.

“Sí, es fuerte. Sí, da miedo. Pero gracias a Dios, lo encontré a tiempo. No importa cuán sana creas estar… El cáncer puede tocarte la puerta sin aviso. Y te obliga a parar. A mirar hacia dentro. A preguntarte: ¿me estoy cuidando de verdad? Hoy entiendo que el amor propio también es ir al médico. Es hacerse el examen. Es no callarse. Es elegir la vida”, subrayó.

La venezolana invitó a las mujeres a ir frecuentemente al médico para poder detectar de forma temprana cualquier enfermedad. “Si este mensaje llega a ti, por favor, hazte el chequeo. Hazlo por ti. Hazlo a tiempo”.

El diagnóstico, hecho público el pasado 19 de septiembre, es un carcinoma ductal in situ (DCIS), clasificado como una etapa inicial del cáncer de seno. Villalobos explicó previamente que, si bien "la palabra cáncer impresiona," en su caso significa que fue detectado antes de que avanzara, lo que le otorga una "ventaja enorme."

Desde su anuncio, la presentadora de televisión está utilizando su experiencia para motivar la prevención y el cuidado personal.