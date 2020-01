“Me estoy desmoronando”: Lo que dijo Irina Shayk sobre su ruptura con Bradley Cooper

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La modelo rusa Irina Shayk, conocida por su trabajo en la revista Sports Illustrated desde el año 2007, concedió una inusual entrevista a la revista Vogue de Gran Bretaña, en la que compartió detalles de su vida personal y habló de su ruptura con el actor Bradley Cooper, con quien estuvo durante cuatro años.

En un adelanto que compartió Vogue de la exclusiva, Shayk, de 34 años de edad, expresó que se siente afortunada por la relación que mantuvo con el padre de su hija , Lea De Seine Shayk Cooper.“Pienso que tuvimos mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro”, detalló.

“Creo que en todas las buenas relaciones entregas lo mejor y lo peor de ti, es simplemente la naturaleza del ser humano“, comentó Shayk. “Dos buenas personas no tienen que ser una gran pareja”, añadió.

Irina comentó que estar sin el actor representa un nuevo reto para ella y brindó detalles de su vida como madre soltera. “La vida sin Bradley es un terreno nuevo”, dijo. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora”, señaló.

“Créeme, hay días en que me despierto y digo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando’”, agregó la modelo a su declaración que será publicada en el mes de marzo.