“Me tocó ir a matarla”: El impresionante relato de ‘Popeye’ sobre la muerte de la mujer que amaba

Caracas.- Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, fue uno de los sicarios más peligrosos del cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar y que no le tembló el pulso incluso al momento de mandar a matar a Wendy Chavarriaga Gil, la mujer que “amaba”, y de la que estaba profundamente enamorado.

“Popeye” pagó varios años de condena tras confesar las crueles formas en las que actuaba por lealtad a su jefe, entre ellas, se encuentra el asesinato de la mujer de la que estuvo enamorado: Wendy Chavarriaga Gil, quien habría colaborado con las autoridades para dar con Pablo Escobar.











Velásquez explicó que Wendy Chavarriaga Gil, la mujer a quien mandó a asesinar, en primera instancia se enredó con Escobar, del cual resultó embarazada y decidió tomar venganza en su contra por ordenarla a tener un aborto.

Asimismo, el plan de Wendy, presuntamente era “enamorar” a alias “Popeye” para dar con Pablo Escobar y entregarlo a las autoridades colombianas. De tal manera, fue novia del jefe de los sicarios de Escobar durante siete meses.

Escobar descubrió que la mujer le estaba pasando información a integrantes de la policía, razón por la que pidió a “Popeye” que tomara acciones al respecto: “El patrón me mostró una conversación de Wendy hablando con el bloque de búsqueda. Me dijo Popeye ya sabes lo que tienes qué hacer. Me tocó mandarla a matar, le puse una cita y cuando llegó la mataron. Yo la vi morir”, relató alias “Popeye” durante una entrevista desde la cárcel.











El exsicario falleció en la madrugada de este jueves seis de febrero en Colombia por un cáncer de esófago en fase terminal (estado IV), con metástasis en pulmones, hígado y otros componentes abdominales.

Comentarios

comentarios