Medallista olímpica de Irán huye de su país “cansada de la opresión y corrupción”

Caracas/ Foto: Getty Images. La medallista olímpica iraní Kimia Alizadeh dio a conocer este domingo a través de una publicación en Instagram que decidió escapar de Irán rumbo a Europa, porque está “cansada de la opresión, de la injusticia y la corrupción” en su país y solo desea el apoyo de sus seguidores y llevar una vida “segura, feliz y saludable” dedicada al taekwondo.

Alizadeh, ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuenta con más de 387.000 seguidores en Instagram, acompaña su más reciente foto con un texto en idioma farsi o persa,una lengua oficialmente hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y partes de Uzbekistán. Aclaró que no huye por razones económicas o por una invitación desde Europa y que lo hizo para darle “la espalda al poder y a la riqueza”











“Soy una de las millones de mujeres oprimidas en Irán, las autoridades durante años han jugado conmigo como han querido. Me llevaron a donde quisieron. Me vestí como me dijeron. Repetí cada frase que ordenaron. Mis medallas las atribuyeron al velo obligatorio y lo atribuyeron a su manejo y sabiduría. Yo soy un ser humano y quiero permanecer en la órbita de la humanidad ”, reveló la atleta.

Este mensaje de la taekwondista se da en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán luego de episodios como la muerte del general iraní Qasem Soleimaní en una operación estadounidense y el ataque con misiles por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, en represalia, a una base militar en Irak con presencia de tropas estadounidenses.

“En sus mentes machistas ¡siempre pensaban que Kimia es una mujer y no tiene lengua! Mi espíritu perturbado no encaja en sus canales económicos sucios y sus estrechos lobbies políticos. Yo no tengo otro deseo, más que taekwondo, seguridad y una vida feliz y saludable”, añadió.











