Mundo
Medios de comunicación de EE. UU. rechazan nuevas restricciones del Pentágono
Los reporteros aseguran que firmar la declaración equivale a admitir que informar sobre cualquier dato no aprobado por el Gobierno perjudica la seguridad nacional
Caracas/Foto: Archivo.- Principales medios de noticias de Estados Unidos rechazaron este martes la nueva y estricta política anunciada por el Departamento de Defensa de la administración de Donald Trump para el ingreso a las instalaciones del Pentágono y la solicitud de información clasificada.
En un comunicado, medios como ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News se unieron a The New York Times, The Washington Post, The Associated Press, Reuters, The Atlantic y Newsmax, quienes decidieron no refrendar el nuevo documento, una postura que probablemente resultará en la expulsión de sus reporteros del Pentágono.
Los principales medios afirmaron que se unen para negarse a aceptar requisitos que "restringirían la capacidad de los periodistas para mantener a la nación y al mundo informados sobre importantes asuntos de seguridad nacional".
Los medios coinciden en que la nueva política, que prohíbe a los periodistas el acceso libre a amplias zonas del Pentágono sin ser escoltados por un funcionario, amenaza las protecciones periodísticas fundamentales garantizadas por la Primera Enmienda.
Las normas permitirán al secretario de Defensa, Pete Hegseth, revocar la credencial a reporteros que soliciten información –clasificada o no– cuya divulgación él no haya aprobado.
Solicitud del Pentágono
El equipo de Hegseth exigió que los periodistas firmen un documento antes del martes, bajo amenaza de tener que entregar sus tarjetas de acceso y desalojar sus espacios de trabajo al día siguiente.
Los reporteros aseguran que firmar la declaración equivale a admitir que informar sobre cualquier dato no aprobado por el Gobierno perjudica la seguridad nacional.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió las normas como "procedimientos mediáticos de sentido común" y desestimó la reacción de los periodistas, a quienes acusó de "llorar como víctimas".
Este enfrentamiento ocurre en medio de una presión constante ejercida por la Administración Trump sobre los medios. El presidente Trump presentó demandas contra diarios como The New York Times y The Wall Street Journal y tomó medidas para cortar la financiación de servicios como Voz de América.
Joint statement from ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media, NBC News pic.twitter.com/H9nvDdjmSa— ABC News PR (@ABCNewsPR) October 14, 2025
