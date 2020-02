Meghan Markle en rebeldía: no acepta última decisión de la reina Isabel

Caracas.- Tras la inesperada renuncia del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a la realeza, la reina Isabel prohibió a los duques usar el “Sussex Royal” para su nueva vida independiente, una decisión que al parecer no le gustó nada a Markle, según informó el Daily Mail.

Markle dijo a sus amigos que no había nada que legalmente le impidiera a ella y al príncipe usar el nombre de “Sussex Royal”, a pesar de la orden de la reina. El nombre no debería “ser un tema”, dijo, refirió el portal de noticias.











Además, indicó que ella y su esposo no tienen intenciones de “vender camisetas y cosas por el estilo” con ese nombre. Sin embargo, la duquesa aseguró que el éxito de ella y el de su esposo es “inevitable” con o sin la marca, puesto que, Harry aún es considerado parte de la realeza.

Hasta el momento la reina no ha admitido ningún comentario con respecto a esta nueva polémica que protagoniza el reino de Reino Unido.

Harry y Meghan han gastado decenas de miles de libras en un nuevo sitio web de Sussex Royal para complementar su enormemente popular feed de Instagram.











Incluso tomaron medidas para establecer una nueva organización benéfica: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Ahora se ha aclarado que necesitarán ‘cambiar la marca’.

