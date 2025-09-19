Melania Trump apuesta por un vestido de Carolina Herrera durante su visita al Reino Unido (Fotos) 

Caracas/Foto: Getty Images.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, aterrizaron el pasado martes en el Reino Unido para una visita de Estado que concluyó este jueves 18 de septiembre.

En su primera aparición durante el viaje de dos días, la primera dama optó por un look sobrio: botas planas de Dior y una gabardina XXL de Burberry. Sin embargo, todo cambió en el banquete ofrecido en el castillo de Windsor, donde la exmodelo eslovenoestadounidense sorprendió con un vestido amarillo de Carolina Herrera, la casa de moda fundada por la diseñadora venezolana.

El vestido elegido por Melania, de líneas rectas, tenía mangas ajustadas y un escote Bardot, con el que resaltó su silueta. El corte lateral de la falda, a la altura del muslo, aportó movimiento a la prenda, que destacaba tanto por su sobriedad como por su color vibrante. El diseño fue acompañado por un cinturón lavanda de hebilla cuadrada que acentuaba la figura de la primera dama.

Getty Images

Para completar el atuendo, Melania eligió unos zapatos de tacón nude, pendientes en forma de lágrima con piedras aguamarina y su característica melena suelta, que aportó el toque final al estilismo.

De acuerdo con Harper 's Bazaar, no es la primera vez que Melania Trump apuesta por un escote Bardot. Lo hizo en enero de 2017 durante el primer baile presidencial en la investidura de Donald Trump, y repitió un año después en una recepción navideña con un vestido negro de ese mismo estilo.

En su segundo mandato como primera dama, Melania ha mostrado una inclinación mayor hacia el trabajo de diseñadores estadounidenses. En una de sus apariciones recientes, durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, lució un perfil más discreto con un blazer de crepé negro y una falda lápiz blanca de Michael Kors.

Advertisement

No obstante, sigue fiel a sus accesorios europeos favoritos: tacones BB de Manolo Blahnik, piezas de Dior, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin y Saint Laurent, según reseñó la revista Vogue.

Getty Images