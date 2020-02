Messi y Hamilton ganaron premio Laureus a mejor deportista masculino del año

Caracas. El futbolista argentino, Lionel Messi y el británico Lewis Hamilton, ganaron este martes el premio Laureus, considerado con los Oscar’s del deporte, luego de quedar empatados por primera vez en la historia de la gala en la categoría de mejor deportista masculino del año.

Se trata de la primera vez en que Messi gana el premio. Asimismo, como revelación del año fue elegido el colombiano Egan Bernal, en tanto que la mejor deportista femenina fue la estadounidense Simone Biles.

Además, los otros ganadores de los galardones fueron: Mejor reaparición internacional del año (Sophia Flörsch), mejor equipo del año (Selección de rugby de Sudáfrica), mejor deportista de acción del año (Chloe Kim), mejor deportista del año con una discapacidad (Oksana Masters), premio especial a la trayectoria de toda una vida (Dirk Nowitzki), premio por logro internacional (Federación Española de Fútbol),

Los ganadores son escogidos por 42 miembros de la Academia, quienes son exdeportistas de élite de reconocida trayectoria.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award – a moment of sporting history!











Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020