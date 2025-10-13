Tecnología
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Un número limitado de usuarios ha comenzado a recibir el diseño Liquid Glass actualizado en la última versión beta de la aplicación para iOS
Caracas/Foto: Archivo.- Meta ha comenzado a introducir oficialmente el popular y llamativo diseño Liquid Glass, presentado en junio por Apple junto con iOS 26, en la plataforma de mensajería WhatsApp para la versión de iPhone.
Según los reportes del portal especializado, WABetaInfo, WhatsApp se convierte así en una de las primeras plataformas externas en adoptar esta función visual.
Un número limitado de usuarios ha comenzado a recibir el diseño Liquid Glass actualizado en la última versión beta de la aplicación para iOS. Con este lanzamiento, WhatsApp busca mejorar la experiencia visual y recabar opiniones sobre el rendimiento y la usabilidad de la nueva interfaz.
Con la última actualización, algunos usuarios de iPhone pueden explorar los primeros elementos tangibles del Liquid Glass de WhatsApp. Este diseño aporta sutiles efectos de transparencia y capas que hacen que componentes como la barra de pestañas parezcan flotar sobre el contenido principal. Esto da una sensación de profundidad y dimensión, al tiempo que mantiene la claridad.
Asimismo, la barra de pestañas de la interfaz Liquid Glass de WhatsApp se rediseñó totalmente, con el fin de reflejar el nuevo lenguaje visual de iOS 26.
La barra cuenta con una superficie semitranslúcida que difumina sutilmente el contenido que hay detrás, creando una sensación de profundidad y capas. "Cada icono responde con animaciones suaves cuando se pulsa, lo que hace que la navegación sea fluida y más interactiva. Esta barra actualizada mejora la estética moderna de la aplicación, al tiempo que mantiene la claridad y la facilidad de uso en las diferentes pantallas de chat", describe el sitio.
Dicho elemento es totalmente compatible con los temas claros y oscuros, y ajusta automáticamente su transparencia y efectos de fondo para adaptarse al modo seleccionado. Todavía no ha llegado totalmente a los usuarios de WhatsApp en iOS, ya que su introducción se está haciendo de forma escalonada.
De igual forma, se espera que otras aplicaciones también introduzcan este diseño en un futuro próximo.
