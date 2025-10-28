México asegura que está en "búsqueda activa" de sobreviviente de embarcación atacada por EE. UU. 

Caracas/Foto referencial: Semar.- La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este martes que mantiene activo un operativo de búsqueda y rescate en aguas del Pacífico para localizar a un sobreviviente que viajaba en una de las embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico atacadas por fuerzas de Estados Unidos.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la institución precisó que la operación se inició tras recibir un reporte de la Guardia Costera estadounidense, el cual no contenía mayores datos sobre la persona desaparecida.

La búsqueda se desarrolla a unos 830 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, y cuenta con la participación de un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

“La Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo [...] con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar”, señaló la Semar, reiterando su compromiso con la protección de la vida en el mar.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado el rescate de un sobreviviente del ataque estadounidense en aguas internacionales.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, expresó la mandataria en rueda de prensa

Sheinbaum indicó que pidió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina tratar el incidente con el embajador de Estados Unidos en México, en el marco de los mecanismos bilaterales de seguridad.

“Nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, añadió.

En contexto

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Ejército estadounidense atacó el lunes cuatro embarcaciones en el Pacífico, dejando 14 muertos entre personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico. Hegseth detalló que ocho “narcoterroristas” murieron en la primera embarcación, cuatro en la segunda y dos de los tres tripulantes de la tercera; no ofreció información sobre la cuarta embarcación.

Desde que inició su ofensiva contra el narcotráfico en septiembre, la administración de Donald Trump ha ejecutado varias operaciones primero en el Caribe y luego en el Pacífico, que han dejado cerca de 60 muertos.

El episodio profundiza la tensión entre Washington y los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuyos líderes han sido señalados por Trump de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. La semana pasada, Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En septiembre, además, el Pentágono retiró a Colombia de la lista de países que colaboraron en la lucha antidrogas durante el último año. Desde entonces, las relaciones bilaterales, ya marcadas por desacuerdos sobre narcotráfico, migración y la ofensiva israelí en Gaza, se han deteriorado aún más.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera que las operaciones estadounidenses podrían ser un preludio de un ataque contra Venezuela. El Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “los asesinatos perpetrados por Estados Unidos” en el Caribe, determinar su “carácter ilegal” y evaluar “la amenaza que representan para la paz en América Latina y el Caribe”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró el pasado jueves que cualquier acción encubierta de la CIA contra Venezuela “fracasará”, tras la autorización de Trump de operaciones secretas en el país.

“Podrán infiltrar cuántos cuerpos adscritos a la CIA quieran en operaciones encubiertas, desde cualquier punto del país, y cualquier intento fracasará como lo ha hecho hasta ahora (...) Sabemos que la CIA está presente no solo en Venezuela, sino en todas las partes del mundo donde haya una Embajada de Estados Unidos”, declaró Padrino López. En cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EE. UU., la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el… pic.twitter.com/uEsARDGBmA— SEMAR México (@SEMAR_mx) October 28, 2025