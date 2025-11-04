Mundo
México califica de “excesiva” la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas
México subrayó que la medida de otorgar asilo fue tomada en pleno apego al derecho internacional, particularmente a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países son signatarios
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de México expresó la noche del lunes su rechazo y lamentó la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas luego de que el Ejecutivo concediera asilo diplomático a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez Chino.
Lea también: Portugal intercepta un "narcosubmarino" con más de una tonelada y media de cocaína
En un comunicado, México subrayó que la medida de otorgar asilo fue tomada en pleno apego al derecho internacional, particularmente a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países son signatarios.
Señaló que el Estado mexicano "es el único facultado para evaluar la existencia de persecución política en casos de solicitantes de asilo", y que la decisión fue respaldada por la Constitución y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México.
El país norteamericano aseguró que esta acción se enmarca en su "tradición humanista de defensa de los derechos humanos y no constituye un acto inamistoso hacia terceros estados, sino una medida legítima y conforme al derecho internacional".
Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial en Perú por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 durante su gestión como primera ministra bajo la presidencia de Pedro Castillo.
Chávez fue liberada en septiembre de 2025 tras una detención que fue considerada arbitraria por el Tribunal Constitucional peruano.
El Gobierno mexicano enfatizó que continuará brindando "protección a personas perseguidas por razones políticas" y reafirmó que la concesión de asilo es un derecho soberano que "no debe interpretarse como una intervención en los asuntos internos del Perú".
Perú por si parte, dice que la medida adoptada por el gobierno peruano responde a lo que calificó como un “acto inamistoso” por parte de México.
Perú, por su lado, afirma que la decisión se debe a lo que califica como un "acto inamistoso" de México.
Llega oficialmente el sistema operativo iOS 26.1 de Apple: entérese de qué novedades trae
Murió Dick Cheney, influyente vicepresidente de EE. UU. bajo el mandato de George Bush
México califica de “excesiva” la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas
Video: La Divaza denunció discriminación de un policía a las afueras de un museo en México
CIDH ordena medidas a favor de Jorge Glas por "riesgo a su salud"
China dice que su cooperación con Venezuela "no apunta" a ningún tercero
Adolescente se quitó la vida por ahorcamiento en Mérida
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
EE. UU. anuncia otro ataque contra embarcación "vinculada al narcotráfico" en el Caribe: tres muertos
Tendencias
-
Mundo17 horas.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
País2 días.
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo2 días.
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
-
Mundo1 día.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
Mundo2 días.
“No nos intimidarán”: presidente de Guyana promete justicia por atentado perpetrado por un venezolano
-
País23 horas.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
Mundo2 días.
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)