México califica de “excesiva” la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas

Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de México expresó la noche del lunes su rechazo y lamentó la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas luego de que el Ejecutivo concediera asilo diplomático a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez Chino.

En un comunicado, México subrayó que la medida de otorgar asilo fue tomada en pleno apego al derecho internacional, particularmente a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países son signatarios.

Señaló que el Estado mexicano "es el único facultado para evaluar la existencia de persecución política en casos de solicitantes de asilo", y que la decisión fue respaldada por la Constitución y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México.

El país norteamericano aseguró que esta acción se enmarca en su "tradición humanista de defensa de los derechos humanos y no constituye un acto inamistoso hacia terceros estados, sino una medida legítima y conforme al derecho internacional".

Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial en Perú por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 durante su gestión como primera ministra bajo la presidencia de Pedro Castillo.

Advertisement

Chávez fue liberada en septiembre de 2025 tras una detención que fue considerada arbitraria por el Tribunal Constitucional peruano.

El Gobierno mexicano enfatizó que continuará brindando "protección a personas perseguidas por razones políticas" y reafirmó que la concesión de asilo es un derecho soberano que "no debe interpretarse como una intervención en los asuntos internos del Perú".

Perú por si parte, dice que la medida adoptada por el gobierno peruano responde a lo que calificó como un “acto inamistoso” por parte de México.

Perú, por su lado, afirma que la decisión se debe a lo que califica como un "acto inamistoso" de México. COMUNICADO. "México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país".https://t.co/8y5sXCtAUP pic.twitter.com/qqcaCf0Y6C— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2025







