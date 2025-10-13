Mundo
México: intensas lluvias dejan al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en cinco estados
La encargada de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla han sido los más golpeados por las lluvias de los últimos días
Caracas / Foto: @CNPC_MX.- Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 64 personas han muerto y 65 se encuentran desaparecidas a causa de las intensas lluvias que azotaron el país la semana pasada, afectando gravemente a cinco estados, con Veracruz como el más impactado.
Lea también: Venezuela niega “crisis humanitaria” de colombianos detenidos y los vincula a "paramilitares"
La encargada de Protección Civil, Laura Velázquez, informó durante la rueda de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla han sido los más golpeados por las tormentas que cayeron principalmente entre el 6 y el 9 de octubre.
Velázquez detalló que Veracruz es el estado con el mayor número de víctimas, registrando 29 muertes y daños en 40 municipios. Las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos; solo el 8 de octubre, se registraron máximas de hasta 280 milímetros de agua por metro cuadrado en Veracruz y 286 milímetros en Puebla.
Acciones
La presidenta Claudia Sheinbaum se desplazó el domingo a Poza Rica, uno de los municipios más afectados, y a otras localidades de Veracruz y Puebla para encabezar una reunión de emergencia y conversar con los damnificados.
"Nadie quedará desamparado", aseguró la mandataria a los afectados, al tiempo que solicitó paciencia, ya que "no todo se puede arreglar en un segundo". Sheinbaum prometió que el Estado activará todos los mecanismos necesarios para ayudar a las víctimas y que no se ocultará "ningún dato" sobre las personas que continúan desaparecidas.
En el marco de estas acciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desplegó dos aeronaves de transporte pesado para llevar ayuda humanitaria a Poza Rica, Veracruz. Estos vuelos trasladaron 500 despensas y 1,500 litros de agua embotellada en apoyo directo a las familias damnificadas por las intensas lluvias.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones activó una Tarjeta Informativa para garantizar la conectividad en las zonas de desastre, coordinando esfuerzos con la CFE, Altán Redes y otros operadores privados.
Como parte de estas medidas, Altán Redes distribuyó paquetes gratuitos que incluyen 2GB, 250 minutos de voz y 250 SMS a usuarios de 68 empresas telefónicas; además, brindó roaming gratuito a Telcel en las áreas afectadas de Veracruz, beneficiando a unas 550 mil personas.
Complementando esta acción, Telcel habilitará tarifas completamente gratuitas durante siete días en las zonas golpeadas de Veracruz y el norte de Puebla. Por su parte, la CFE iniciará la entrega de 12,280 chips gratuitos con los mismos beneficios de voz y datos, y la empresa Bait ya otorgó 800 chips sin costo en Poza Rica, extendiendo también paquetes gratuitos a sus clientes en las áreas damnificadas.
Noruega lamentó el cierre "sin justificación" de la Embajada venezolana en Oslo
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre
Cabello dice que Venezuela utiliza "todos los mecanismos diplomáticos" para evitar un conflicto
Gobierno anuncia fecha de pago del bono "Contra la Guerra Económica"
Con epicentro en Guárico: Funvisis registró sismo de magnitud 3.7 al mediodía de este 13Oct
Venezuela anuncia el cierre de embajadas en Noruega y Australia
Un vistazo al 'Divo de Juárez': Netflix estrena primer tráiler de la docuserie de Juan Gabriel
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Parlamento aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
EE. UU. justifica ante la ONU operaciones en el Caribe: "No vacilaremos en proteger a nuestros ciudadanos"
Tendencias
-
País3 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Vitrina1 día.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
Vitrina2 días.
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
-
Mundo2 días.
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden a Petro "gestionar su liberación"
-
Vitrina1 día.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
Sucesos7 horas.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
País1 día.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Deportes1 día.
Cancelan partido amistoso Venezuela vs. Belice en Chicago por "fuerza mayor"