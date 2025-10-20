Vitrina
"Mi fe se hace más viva": Osmel Sousa dedica conmovedor mensaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
El experto en misses comentó que desde niño aprendió a ver en José Gregorio Hernández el reflejo "del amor de Dios hecho servicio"
Caracas/Foto: Archivo.- El 'zar de la belleza', Osmel Sousa, dedicó un conmovedor mensaje a los nuevos santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, a propósito de su histórica canonización del domingo.
Lea también: "He derramado galones de lágrimas": Líder de Limp Bizkit se quiebra tras la muerte de Sam Rivers
En un extenso mensaje difundido en Instagram, expresó que su alma se llena de una "emoción inmensa", de esas que brotan del corazón "cuando lo divino toca lo humano".
"Como venezolano y como católico, siento una alegría profunda, una gratitud que desborda el alma al ver que la Iglesia universal eleva a los altares a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles, dos tesoros de fe y de bondad nacidos en esta tierra bendita llamada Venezuela", manifestó.
El experto en misses comentó que desde niño aprendió a ver en José Gregorio Hernández el reflejo "del amor de Dios hecho servicio".
"Su ciencia fue oración, sus manos fueron instrumento de caridad, y su vida, un canto de humildad al bien. La madre Carmen, con su dulzura y su silencio, supo transformar el dolor en ofrenda, el trabajo en alabanza, y la sencillez en camino de santidad", añadió, antes de catalogarlos a ambos como una "luz en medio de las sombras, consuelo para los enfermos, ejemplo para los que sirven, y esperanza para los que aún creemos que la bondad puede cambiar el mundo".
"Hoy, mi fe se hace más viva y mi orgullo más grande, porque no hay mayor gloria para una nación que ver a sus hijos reconocidos por su santidad, por su entrega, por su amor sin límites", apostilló Osmel Sousa.
"Venezuela está de fiesta"
A continuación, el cubano señaló que Venezuela, "su amada tierra", está de fiesta junto al cielo. "Nuestra historia, tan herida y tan luminosa, se embellece con estos dos nombres que ya resplandecen entre los santos de Dios".
"Aunque nací en Cuba, mi corazón es completamente venezolano, y agradezco por esta tierra que sigue pariendo corazones santos. Pido a José Gregorio y a la madre Carmen que sigan cuidando a nuestro pueblo, sanando nuestros cuerpos y nuestras almas, y guiándonos por el camino del bien y de la esperanza", adicionó.
Finalmente, dijo celebrar con orgullo, con fe y con amor, porque Venezuela también tiene santos y porque el cielo "también habla con acento venezolano".
Canonización histórica
A tempranas horas de este domingo, desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles.
Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XIV expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".
El papa no solo canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, sino también a otros cinco beatos, con lo que el total, el catolicismo universal cuenta siete nuevos santos.
Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hizo lo propio con Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.
Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para la misa de canonización.
Más sobre los nuevos santos
Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.
Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
Falla mundial en Amazon Web Services afectó a Snapchat, PlayStation y otros servicios en línea
Libro póstumo de Virginia Giuffre revela que temía morir como "esclava sexual" a manos de Epstein
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Museo de Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de joyas valiosas
Reuters: Venezuela reinicia la producción de carbón como salvavidas económico
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
-
País2 días.
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
-
Economía2 días.
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
-
Sucesos2 días.
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
-
Tecnología2 días.
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
-
Sucesos17 horas.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Sucesos1 día.
Adulto mayor asesinó a un hombre por presunto robo en su vivienda: fue detenido en Caracas