"Mi fe se hace más viva": Osmel Sousa dedica conmovedor mensaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Caracas/Foto: Archivo.- El 'zar de la belleza', Osmel Sousa, dedicó un conmovedor mensaje a los nuevos santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, a propósito de su histórica canonización del domingo.

En un extenso mensaje difundido en Instagram, expresó que su alma se llena de una "emoción inmensa", de esas que brotan del corazón "cuando lo divino toca lo humano".

"Como venezolano y como católico, siento una alegría profunda, una gratitud que desborda el alma al ver que la Iglesia universal eleva a los altares a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles, dos tesoros de fe y de bondad nacidos en esta tierra bendita llamada Venezuela", manifestó.

El experto en misses comentó que desde niño aprendió a ver en José Gregorio Hernández el reflejo "del amor de Dios hecho servicio".

"Su ciencia fue oración, sus manos fueron instrumento de caridad, y su vida, un canto de humildad al bien. La madre Carmen, con su dulzura y su silencio, supo transformar el dolor en ofrenda, el trabajo en alabanza, y la sencillez en camino de santidad", añadió, antes de catalogarlos a ambos como una "luz en medio de las sombras, consuelo para los enfermos, ejemplo para los que sirven, y esperanza para los que aún creemos que la bondad puede cambiar el mundo".

"Hoy, mi fe se hace más viva y mi orgullo más grande, porque no hay mayor gloria para una nación que ver a sus hijos reconocidos por su santidad, por su entrega, por su amor sin límites", apostilló Osmel Sousa.

"Venezuela está de fiesta"

A continuación, el cubano señaló que Venezuela, "su amada tierra", está de fiesta junto al cielo. "Nuestra historia, tan herida y tan luminosa, se embellece con estos dos nombres que ya resplandecen entre los santos de Dios".

"Aunque nací en Cuba, mi corazón es completamente venezolano, y agradezco por esta tierra que sigue pariendo corazones santos. Pido a José Gregorio y a la madre Carmen que sigan cuidando a nuestro pueblo, sanando nuestros cuerpos y nuestras almas, y guiándonos por el camino del bien y de la esperanza", adicionó.

Finalmente, dijo celebrar con orgullo, con fe y con amor, porque Venezuela también tiene santos y porque el cielo "también habla con acento venezolano".

Canonización histórica

A tempranas horas de este domingo, desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles.

Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XIV expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".

El papa no solo canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, sino también a otros cinco beatos, con lo que el total, el catolicismo universal cuenta siete nuevos santos.

Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hizo lo propio con Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.

Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para la misa de canonización.

Más sobre los nuevos santos

Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.







