Michael Kozak calificó a Maduro como “hipócrita” tras detener al diputado Gilber Caro

Caracas.- El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estad del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), Michael Kozak, calificó este domingo a Nicolás Maduro como un “hipócrita” tras “secuestrar” al diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro.

“Las acciones de la FAES mostrar la hipocresía del régimen de Maduro: hablar de diálogo mientras se involucra el secuestro de actores democráticos, como Gilber Caro e instituciones democráticas, como la Asamblea Nacional. La democracia no se dejará intimidar”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

La tarde de este domingo 22 de diciembre, se dio a conocer el paradero del parlamentario Gilber Caro, y su asistente Víctor Ugas, quien también se desempeñaba como periodista. De acuerdo a información suministrada por la legisladora Adriana Pichardo, tanto Caro como Ugas se encuentran en el tribunal 49 de control, para dar inicio a su audiencia.

El pasado viernes 20 de diciembre, ambos fueron detenidos arbitrariamente por la dirección de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), sin ofrecer información por más de 24 horas.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 22, 2019