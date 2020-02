Michael Kozak condenó “amenazas” de Maduro contra Juan Guaidó: “

Caracas.- El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Michael Kozak, condenó este viernes las “amenazas” de Nicolás Maduro al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y aseguró que dichas acciones “no acude la resolución de la comunidad internacional de apoyar al pueblo venezolano”.

“Amenazas contra el presidente interino Juan Guaidó por Nicolás Maduro y hace un llamado a la violencia colectiva por parte de su suplente Gángster Diosdado Cabello, no sacude la resolución de la comunidad internacional de apoyar al pueblo venezolano”, fue el mensaje que escribió a través de su cuenta en la red social Twitter.

El alto funcionario estadounidense hizo referencia a la respuesta de Nicolás Maduro ante la pregunta de un periodista canadiense, en la que cuestionaba directamente por qué Juan Guaidó no ha sido detenido por las autoridades venezolanas aún cuando ya ha realizado dos giras internacionales, pese a la prohibición de salida del país que tiene impuesto por la Fiscalía; a lo que este respondió: “Míreme a los ojos, el día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad ese día no ha llegado, pero llegará”.

Threats against Interim President @JGuaido by Nicolas Maduro and calls for colectivo violence by his gangster understudy Diosdado Cabello do not shake the resolve of the international community to stand with the Venezuelan people. #Venezuela

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 14, 2020