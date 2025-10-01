Miembro de la Misión de la ONU sobre Venezuela renuncia por "limitaciones que dificultan" su trabajo 

Caracas/Foto: El País.- La defensora de los derechos humanos Patricia Tappatá, quien se desempeñaba como miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentó su renuncia debido a las “continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad”.

“Mi decisión está basada en las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad. Esto va en contra de nuestro trabajo, que exige contar con un equipo profesional con conocimientos especializados y dedicación”, señaló Tappatá en una carta difundida este miércoles 1 de octubre, dirigida al embajador Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos.

La defensora afirmó que fue “un orgullo haber sido parte” de la misión junto a sus colegas Marta Camacho Valiñas y Francisco Cox Vial, este último también presentó su renuncia recientemente.

“Durante los cuatro años en que desempeñé mi función, proporcionamos a los Estados que conforman el Consejo, a los ciudadanos de Venezuela y al mundo, información cierta y precisa sobre algunos de los numerosos hechos graves ocurridos en ese país”, indicó.

A juicio de Tappatá, la “trágica y apremiante realidad venezolana exige no solo energía renovada, sino también mayor responsabilidad de los Estados que otorgan mandatos a las comisiones de investigación y de quienes deben asegurar la viabilidad y el funcionamiento de estos procedimientos especiales”.

Advertisement

“Con mi agradecimiento a quienes trabajaron en los equipos que hicieron posible nuestra labor, reitero mi reconocimiento a ese Consejo y a los países que apoyaron la tarea de la Misión de Determinación de los Hechos durante estos años”, concluyó.

La renuncia de Tappatá se conoce semanas después de que el abogado penalista chileno Francisco Cox presentara su dimisión, la cual tendrá efecto a partir del próximo 31 de octubre.

“Otras obligaciones profesionales, junto con la convicción de que he cumplido mi función en la Misión y de que otras personas pueden contribuir mejor al cumplimiento de su mandato, sumadas a las condiciones en las que hemos tenido que trabajar durante este año, han determinado esta decisión”, explicó.

En contexto

El pasado 22 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe en el que concluye que en Venezuela "se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad", tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El documento examinó los hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y asegura que se ha llevado a cabo un “plan de aniquilamiento contra personas opositoras o percibidas como tales”, traducido en "detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y asesinatos".

Advertisement

La Misión afirmó que existen “motivos razonables para creer que al menos 30 personas perdieron la vida: 25 durante las protestas y cinco bajo custodia del Estado". Además, destaca que otras tres "murieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud en prisión".

El informe describió un "patrón de muertes en manifestaciones, ejecuciones extrajudiciales, uso letal de la fuerza y fallecimientos en centros de detención".

Según la Misión, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 200 nuevas detenciones, de las cuales 155 corresponden a hombres y 45 a mujeres.

Enero de 2025, en torno a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, afirmaron que fueron arrestadas al menos 84 personas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y adolescentes.

Mayo de 2025, en el contexto de las elecciones regionales y parlamentarias, con 42 detenciones adicionales.

Advertisement

En total, desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, documentaron 84 extranjeros detenidos, acusados de “terrorismo” o “subversión”, además de 220 niños, niñas y adolescentes (NNA) arrestados tras las protestas electorales.

La ONU advirtió que las detenciones se hicieron con "irrupciones en viviendas, hombres encapuchados sin identificación, uso excesivo de armas largas, arrestos sin orden judicial y traslados en vehículos sin placas". En algunos casos, denuncian que "las autoridades llegaron a justificar la detención como una orden presidencial”.

Asimismo, denunció el "uso sistemático del aislamiento y la incomunicación contra detenidos políticos". Documentaron "golpizas, amenazas, tratos crueles, condiciones inhumanas de reclusión y privaciones prolongadas de contacto con familiares y abogados".

Además, indicaron que "las audiencias judiciales se llevaron a cabo en centros de detención, de forma telemática o en horarios nocturnos, lo que eliminó garantías mínimas de publicidad y convirtió los procesos en juicios secretos".

La "violencia sexual" es otro de los mecanismos descritos en el documento. "Mujeres, niñas y adolescentes privadas de libertad fueron sometidas a desnudez forzada, tocamientos, prostitución forzada y sexo transaccional coercitivo", describió el documento.

Advertisement

La Misión resaltó que este "patrón no es aislado", sino que forma parte de una "política de Estado dirigida a castigar y silenciar a la disidencia".

El informe dedicó un apartado especial a los niños, niñas y adolescentes detenidos durante las protestas de 2024 y los actos vinculados a la toma de posesión presidencial en enero de 2025. En muchos de esos casos, denuncian que "se violó el debido proceso y el principio del interés superior del niño. Algunos adolescentes fueron arrestados de manera violenta en sus casas, incomunicados y sometidos a audiencias judiciales nocturnas, sin acceso adecuado a defensa legal".

La Misión también alertó sobre el "deterioro" del espacio democrático y cívico en Venezuela, marcado por la aprobación y aplicación de leyes restrictivas, como la Ley de Fiscalización de ONG y organizaciones sociales, la Ley contra el Bloqueo Imperialista y el proyecto de Ley contra el Fascismo y el Neofascismo.

El informe documentó "ataques contra periodistas, cierres de espacios digitales, hostigamiento judicial y amenazas contra organizaciones defensoras de derechos humanos, que han sufrido allanamientos, confiscación de equipos y campañas de desprestigio".

En el plano político, la Misión indicó que Nicolás Maduro asumió la presidencia el 10 de enero de 2025 "sin verificación independiente del proceso y con un Consejo Nacional Electoral que nunca publicó actas ni resultados detallados".

Advertisement

El organismo concluyó que en Venezuela "existe un plan deliberado de represión estatal contra opositores reales o percibidos, articulado a través de cuerpos de seguridad, el Ministerio Público, jueces y autoridades penitenciarias".

“La magnitud, extensión y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela evidencia la comisión de crímenes de lesa humanidad, particularmente el de persecución por motivos políticos”, señala el documento.







