Mundo
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Gallo fue detenido en diciembre de 2024 por efectivos de seguridad del Estado tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo
Caracas / Foto: @JMilei.- El presidente de Argentina, Javier Milei, denunció este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, a quien calificó como víctima de una "desaparición forzada".
Lea también: Lula desde la Asamblea de la ONU: “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”
Durante su intervención, el mandatario exigió al gobierno de Nicolás Maduro su "inmediata liberación". Asimismo, aseguró que Gallo se encuentra privado de libertad "sin imputación, sin asistencia legal, ni consular", en lo que definió como una "violación de los principios más básicos del derecho internacional".
"En palabras simples, una desaparición forzada", afirmó el líder argentino ante el plenario de las Naciones Unidas.
El presidente hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe el reclamo de Argentina, que calificó como "legítimo" y en defensa de la "dignidad humana". Subrayó que su gobierno "repudia enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática".
Esta exigencia se enmarca en la crítica más amplia de Milei hacia lo que identificó como "violencia de la izquierda a nivel global", una dinámica que afirmó conocer "muy bien" en Argentina. Frente a esto, rechazó "recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan".
Caso Nahuel Gallo
Gallo fue detenido en diciembre de 2024 por efectivos de seguridad del Estado tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.
Por su parte, las autoridades nacionales sostienen que Gallo forma parte de un grupo de 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por presuntamente planear un atentado contra la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y ha vinculado a la administración de Javier Milei con ese supuesto complot.
El Gobierno argentino ha calificado las acusaciones de Caracas como “falsas e infundadas” y ha solicitado reiteradamente la liberación de Gallo.
El pasado 20 de julio, trascendió que la administración de Donald Trump pidió presuntamente que entre los liberados por Venezuela durante un canje de prisioneros en el que estuvieron incluidos los 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, estuviera Nahuel Gallo; sin embargo, las exigencias de Nicolás Maduro habrían evitado que se concretara.
Incluso, agrega que "hasta último minuto" estaba incluido en la lista, al igual que los 10 ciudadanos estadounidenses que sí fueron excarcelados.
Unión y Cambio criticó creación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz
Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"
Jimmy Kimmel vuelve a la televisión y lanza un contundente mensaje sobre la libertad de expresión
Reuters: "EE. UU. destinará 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela"
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?
Tendencias
-
Economía1 día.
Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?
-
Vitrina1 día.
Hallan muertos en México a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras 6 días desaparecidos
-
País2 días.
Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas” contra EE. UU.
-
País2 días.
Inician trabajos de embellecimiento en la Iglesia de La Candelaria por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
-
Deportes1 día.
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
-
Mundo1 día.
“Los vamos a bombardear hasta que dejen de existir”: Trump advierte desde la ONU sobre acciones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU
-
Economía1 día.
ExxonMobil invertirá US$6.800 millones en su séptimo proyecto petrolero en Guyana