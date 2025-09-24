Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela

Caracas / Foto: @JMilei.- El presidente de Argentina, Javier Milei, denunció este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, a quien calificó como víctima de una "desaparición forzada".

Durante su intervención, el mandatario exigió al gobierno de Nicolás Maduro su "inmediata liberación". Asimismo, aseguró que Gallo se encuentra privado de libertad "sin imputación, sin asistencia legal, ni consular", en lo que definió como una "violación de los principios más básicos del derecho internacional".

"En palabras simples, una desaparición forzada", afirmó el líder argentino ante el plenario de las Naciones Unidas.

El presidente hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe el reclamo de Argentina, que calificó como "legítimo" y en defensa de la "dignidad humana". Subrayó que su gobierno "repudia enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática".

Esta exigencia se enmarca en la crítica más amplia de Milei hacia lo que identificó como "violencia de la izquierda a nivel global", una dinámica que afirmó conocer "muy bien" en Argentina. Frente a esto, rechazó "recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan".

Caso Nahuel Gallo

Gallo fue detenido en diciembre de 2024 por efectivos de seguridad del Estado tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

Por su parte, las autoridades nacionales sostienen que Gallo forma parte de un grupo de 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por presuntamente planear un atentado contra la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y ha vinculado a la administración de Javier Milei con ese supuesto complot.

El Gobierno argentino ha calificado las acusaciones de Caracas como “falsas e infundadas” y ha solicitado reiteradamente la liberación de Gallo.

El pasado 20 de julio, trascendió que la administración de Donald Trump pidió presuntamente que entre los liberados por Venezuela durante un canje de prisioneros en el que estuvieron incluidos los 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, estuviera Nahuel Gallo; sin embargo, las exigencias de Nicolás Maduro habrían evitado que se concretara.

Incluso, agrega que "hasta último minuto" estaba incluido en la lista, al igual que los 10 ciudadanos estadounidenses que sí fueron excarcelados.

