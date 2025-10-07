Milei protagoniza un concierto de rock en medio de una tormenta política en Argentina

Caracas / Foto: EFE.- En medio de la tensión política por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei presentó su nuevo libro “La Construcción del Milagro” ante unas 15 mil personas en el Movistar Arena, durante un acto que combinó música, espectáculo y discurso político.

El mandatario ingresó al estadio de Villa Crespo pasadas las 20:30 y abrió el evento con un recital de rock nacional junto a La Banda Presidencial, integrada por los diputados Alberto Benegas Lynch y Lilia Lemoine, el escritor Marcelo Duclós, Joaquín Benegas Lynch y otros músicos, de acuerdo con información de medios locales.

El repertorio incluyó clásicos de La Renga, Charly García, Los Ratones Paranoicos, La Mississippi y Sandro, reflejando el estilo que el presidente suele mostrar en sus apariciones públicas.

Desde Catamarca, una comitiva libertaria encabezada por Federico Lencina, presidente de La Libertad Avanza provincial, viajó a Buenos Aires para asistir al evento. También participaron los candidatos Carlos Aibar Quintar, Soledad Crespo Corpacci, David Díaz Ceballos y Joaquín Hussein, junto a militantes que se trasladaron en dos colectivos.

Durante el show, Milei combinó su repertorio musical con mensajes políticos dirigidos a sus opositores. En alusión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, animó al público a corear “Cristina tobillera”, y modificó la letra del tema “Tira para arriba” en versión de Attaque 77 para cantar “tira piedras, kuka tira piedras”. Además, presentó un video creado con inteligencia artificial que recreaba una escena de Star Wars, donde Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparecían como villanos y él como protagonista.

Tras la actuación musical y una presentación del escritor Agustín Laje sobre la “batalla cultural”, el presidente regresó al escenario para delinear las reformas estructurales que planea implementar tras las elecciones del 26 de octubre.

“Estamos a mitad de camino y hay que terminar de pasar el río”, expresó Milei ante los aplausos del público. Aseguró que su gestión ya logró bajar la inflación, la pobreza y la indigencia, y proyectó que para mediados de 2026 la inflación “se habrá terminado” en Argentina.

El mandatario anunció una reforma tributaria destinada a “sacarle la bota opresora al sector privado”, con la meta de devolver 500 millones de dólares en impuestos si el Congreso aprueba el plan económico del ministro Luis Caputo. “Si logramos esto con apenas el 15% de Diputados y el 10% del Senado, imaginen lo que vendrá con más apoyo legislativo”, afirmó.

En el cierre, Milei enfatizó la importancia de la batalla cultural como eje de su proyecto político. “No alcanza con la gestión; si no convencemos a los argentinos de que la salida es la libertad, se irán por Ezeiza”, advirtió.







