Milei renueva su gabinete: designa a Santilli en Interior y a Adorni como nuevo jefe de ministros

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Argentina, Javier Milei, llevó a cabo en las últimas horas una serie de cambios en su gabinete en una reunión junto a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo, principal asesor del Gobierno.

Las modificaciones comenzaron con la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, anunciada por él mismo en X. En su lugar, el presidente designó a Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires. La vocería presidencial podría quedar a cargo de Javier Lanari, actual subsecretario de Prensa de la Nación.

Otra baja que sorprendió al oficialismo fue la del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien había asumido hace poco más de un mes. Milei confirmó que el cargo será ocupado por Diego Santilli, diputado electo en la provincia de Buenos Aires, quien agradeció la confianza en X y aseguró que asumirá el desafío con “responsabilidad y convicción”, trabajando junto a Adorni, Karina Milei y los referentes del Congreso.

El mandatario destacó que Santilli será el encargado de llevar adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios de cara a las reformas estructurales que impulsa su Gobierno.

Con estos cambios, Milei afirma que busca "reforzar la coordinación interna del Gobierno y acelerar la agenda de reformas estructurales", mientras se prepara para consolidar su proyecto político tras las recientes elecciones legislativas.

