Tecnología
Millones de usuarios quedan en riesgo: Windows 10 deja de recibir soporte y actualizaciones
Microsoft anunció que ya no se proporcionará asistencia técnica, actualizaciones de características, ni actualizaciones de seguridad, a quienes cuenten con esta versión del sistema operativo
Caracas/Foto: Getty Images.- Microsoft anunció que este martes, oficialmente, Windows 10 ha dejado de recibir soporte, por lo que millones de usuarios de todo el mundo verán cómo sus computadoras quedan en riesgo de seguridad y dejarán de recibir actualizaciones.
En un comunicado, la empresa tecnológica dijo que ya no se proporcionará asistencia técnica, actualizaciones de características, ni actualizaciones de seguridad.
"Si tiene dispositivos que ejecutan Windows 10, le recomendamos que los actualice a Windows 11, una experiencia informática más moderna, segura y altamente eficiente", es el mensaje de la compañía.
A pesar de este panorama, los usuarios cuentan con varias alternativas. Una de ellas es instalar Windows 11 en la computadora. Si el ordenador cumple con los requisitos mínimos del sistema para Windows 11 y es elegible para actualizar directamente a esta versión, es posible que ya haya recibido una notificación sobre la actualización.
Otra opción, pero que implica una mayor inversión económica, es adquirir una nueva PC con Windows 11.
La tercera alternativa es extender la vida del Windows 10 por un año más. Para ello, es necesario el programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU), el cual puede proteger el dispositivo Windows 10 hasta por 12 meses después de este 14 de octubre. Esta prórroga se mantendrá hasta el 13 de octubre de 2026 y su costo es de 30 dólares.
¿Qué implica esto?
El fin del soporte implica que un ordenador ya no recibirá soporte técnico de cualquier problema, actualizaciones de software y actualizaciones o correcciones de seguridad. "Si bien puede continuar usando una PC con Windows 10, sin actualizaciones continuas de software y seguridad, su PC correrá un mayor riesgo de virus y malware", advierte Microsoft.
La empresa también aclara que, aunque el soporte para Windows 10 está descontinuado, el software seguirá funcionando.
"Sin embargo, después del 14 de octubre de 2025, su computadora con Windows 10 ya no recibirá actualizaciones de seguridad. Además, el servicio de atención al cliente de Microsoft ya no estará disponible para proporcionar soporte técnico de Windows 10", insistió.
