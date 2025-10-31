País
Ministerio de Interior solicita al TSJ retirarle la nacionalidad a Yon Goicoechea
La cartera explicó que la medida obedece al llamado a una intervención extranjera en Venezuela por parte del dirigente opositor
Caracas/Foto: Cortesía.- El Ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó este viernes que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirarle la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea, quien en días previos dio declaraciones donde hizo un llamado a "una intervención extranjera" en Venezuela.
En un comunicado, la cartera presidida por el ministro Diosdado Cabello señaló que la petición se hizo por decisión del Gobierno liderado por Nicolás Maduro y en "cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República". Asimismo, dijo que el objetivo es "proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial".
"Esta acción se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular", resalta la misiva.
En ese sentido, el Ministerio dijo que el Saime y la Cancillería procederán a tomar las medidas correspondientes para "eliminar" los documentos que identifiquen a Yon Goicoechea "como ciudadano venezolano".
"El Estado venezolano ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la paz del pueblo venezolano y la dignidad de la patria, frente a toda forma de entrega, traición o complicidad con potencias extranjeras", sentencia la misiva.
¿Qué dijo el opositor?
En días recientes, en sus redes sociales, el dirigente de Voluntad Popular (VP) manifestó su respaldo a una invasión de parte de EE. UU., afirmando que el Gobierno de ese país "debe permanecer en Venezuela, ocupando militarmente el territorio durante una temporada".
Luego, sugirió que se lleve a cabo una "depuración dentro de los cuerpos de seguridad".
"Habrá que hacer una inversión inicial en recuperar cuerpos de seguridad, en adiestrar a nuevos funcionarios de manera inmediata, pero aún considerando esa inmediatez, pasará por lo menos unos meses", añadió.
La semana pasada, Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la retirada de la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López.
En un comunicado difundido en su cuenta de Telegram, la vicepresidenta Delcy Rodríguez explicó que la medida responde al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.
