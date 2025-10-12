País
Ministerio de Transporte anuncia cierre parcial del puente San Pedro en Caracas durante tres semanas
La cartera ministerial explicó que la medida responde a trabajos de mantenimiento en la estructura vial, e instó a los conductores a tomar vías alternas mientras se ejecutan las labores, "en garantía de su bienestar y seguridad"
Caracas / Foto: Archivo.- A partir de este domingo, el puente San Pedro, ubicado en el municipio Libertador de Caracas, estará cerrado totalmente al tránsito vehicular entre Santa Mónica y Los Chaguaramos durante tres semanas, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., según informó el Ministerio de Transporte.
En sus redes sociales, la cartera ministerial explicó que la medida responde a trabajos de mantenimiento en la estructura vial, e instó a los conductores a tomar vías alternas mientras se ejecutan las labores, "en garantía de su bienestar y seguridad".
El anuncio generó reacciones inmediatas entre los usuarios. Mientras algunos celebraron el inicio de los trabajos. "Por fin", comentó una usuaria, otros expresaron escepticismo acerca de los plazos de ejecución, recordando que obras similares, como las del puente de La Longarsy, han permanecido "inconclusas" por meses.
Esta restricción afectará a miles de conductores que transitan regularmente por esta vía, considerada un importante eje de conexión entre sectores del oeste y el este de la capital venezolana.
Hasta el momento, el Ministerio no ha especificado cuáles serían las rutas alternas recomendadas ni ha detallado el alcance exacto de los trabajos de mantenimiento.
