Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción

Caracas / Foto: @mpublicove.- El Ministerio Público venezolano imputó este jueves a dos exfiscales del estado Lara por presuntos delitos de corrupción, como parte de las investigaciones contra irregularidades en el sistema judicial.

Los acusados son la exfiscal Darling Ortiz y Jairo González, quien se desempeñaba como exfiscal auxiliar de la misma oficina.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que se solicitó una orden de aprehensión contra Darling Ortiz por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio. La medida contempla la privación de libertad mientras avanzan las investigaciones.

En paralelo, Saab informó en las redes sociales del Ministerio Público que también será imputado Jairo González por el delito de "corrupción" en grado de complicidad.

El fiscal general destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción y las prácticas contrarias a la ética pública dentro del sistema judicial venezolano.

Advertisement

Las solicitudes fueron presentadas ante los tribunales competentes y se espera que en las próximas horas se definan los pasos procesales correspondientes.