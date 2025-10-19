País
Ministerio Público restituye inmuebles a adultos mayores en Carabobo
Según el MP, las personas perjudicadas respondían a los nombres de Carmen Elena Rivero, de 83 años, y Romelia de Bolívar, de 75 años, ambas adultas mayores
Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio Público (MP) restituyó inmuebles a dos adultas mayores en el estado Carabobo, después de que fueron ocupados ilegalmente, por lo que la Fiscalía General atendió dicha situación.
Según el MP, las personas perjudicadas respondían a los nombres de Carmen Elena Rivero, de 83 años, y Romelia de Bolívar, de 75 años, ambas adultas mayores de la entidad carabobeña.
El Ministerio dijo que "sujetos al margen de la ley les negaban el acceso a sus viviendas por más de 20 años". Estas personas usaban las viviendas y se negaban a pagar el arriendo, por lo que perdieron el estatus de inquilinos.
En el marco del plan "El Ministerio Público va a tu comunidad", que recientemente se llevó a cabo en el referido estado, las mencionadas adultas mayores conversaron con el fiscal Tarek William Saab, y le manifestaron su agradecimiento por las medidas adoptadas para recuperar sus inmuebles.
En redes sociales, también circularon videos de las adultas mayores apoyando y agradeciendo la gestión de Saab al restituir sus bienes, ocupados ilegalmente, "por personas inescrupulosas que se aprovecharon de su avanzada edad y estado de salud, para así arrebatarles su única manera de subsistir", según la autoridad.
Finalmente, Saab informó que durante los dos últimos años, han sido restituidos 4.577 inmuebles a personas de la tercera edad.
