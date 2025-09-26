Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México

Caracas / Foto: @soyangiemilleroficial_.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió este viernes una ficha de búsqueda para localizar a la modelo y actriz venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida artísticamente como Angie Miller, quien fue reportada como desaparecida tras haber estado en compañía del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, asesinado días atrás junto al DJ Regio Clown.

Lea también: Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá

La joven de 23 años fue vista por última vez el pasado 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez. Desde entonces, familiares y amigos no han tenido noticias de ella.



La última publicación en sus redes sociales se registró el 21 de septiembre, un día antes del la noticia crimen que sacudió al mundo artístico.

La ficha oficial describe a Angie como una mujer de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cabello largo y ondulado teñido de rubio, ojos café claro, además de un tatuaje en el brazo izquierdo y un lunar en la mejilla derecha como señas particulares.

La desaparición de la modelo ha despertado preocupación entre sus seguidores y ha reavivado especulaciones sobre su relación con B-King, pues en redes sociales circularon videos en los que ambos aparecían en actitud cercana. Aunque algunos sostienen que eran pareja, otras versiones indican que solo mantenían una amistad reciente.

La Fiscalía ha habilitado un portal y los números telefónicos 55 6357 8079 y 55 6357 9282 para recibir información que contribuya a su localización.

Advertisement

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones tanto sobre el doble asesinato de los artistas colombianos como sobre la desaparición de Angie Miller, hechos que podrían estar relacionados.

El caso se enmarca en el reciente asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King), de 31 años, y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown), de 35, reportados como desaparecidos el 16 de septiembre tras ser vistos en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos fueron localizados sin vida el 17 de septiembre, pero sus identidades se confirmaron hasta el día 22, tras los peritajes y el reconocimiento de sus familiares. Los músicos habían ofrecido un concierto en un club nocturno de Insurgentes el 14 de septiembre como parte de una gira en México.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó los hechos y señaló en redes sociales que los crímenes evidencian el impacto de la “guerra contra las drogas”, mientras familiares y colegas de las víctimas exigieron justicia.