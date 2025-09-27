MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico

Caracas / Foto: mpublicove.- El Ministerio Público imputó y dictó privativa de libertad la noche del viernes contra un sujeto identificado como César Hernández, señalado por el delito de femicidio agravado en el estado Guárico.

Según informó el organismo en su cuenta de Instagram, Hernández asesinó a su esposa, María Puerta, en el sector Calabozo, tras una discusión motivada por celos. El agresor, cegado por la ira, la golpeó de manera brutal con un objeto contundente tipo palo, lo que le causó la muerte en el lugar.

Posteriormente, el hombre intentó simular que se trataba de un accidente para evadir su responsabilidad, según detalló el fiscal general Tarek William Saab.

El Ministerio Público destacó que el caso se enmarca en la política de “tolerancia cero” frente a los crímenes de violencia de género y reiteró que se garantizará justicia a la víctima y a sus familiares.