MTV da fin a una generación y cerrará varios de sus canales: ¿qué países se verán afectados?

Caracas/Foto: Getty Images.- La empresa Paramount ha decidido cerrar al menos cinco canales de Music Television (MTV), medio dedicado específicamente al contenido musical, desde su lanzamiento en EE. UU. en 1981, y que marcó a toda una generación con la difusión de videos musicales.

De acuerdo con información de la BBC, la medida aplicará específicamente en el Reino Unido. Sin embargo, se espera que Paramount extienda el cierre en otros países del mundo, entre los que figura Brasil en Sudamérica.

En concreto, los espectadores se despedirán de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Por décadas, se encargaron de la difusión de videos tanto de famosos como nuevos artistas, dándole así una mayor difusión a los incipientes talentos.

De esta forma, se quedará solamente con su canal insignia: MTV HD. Este permanecerá en el aire, pero mostrando series de telerrealidad como Naked Dating UK y Geordie Shore.

La medida refleja además el impacto de las plataformas sociales en el mundo moderno, pues ahora los usuarios optan por consumir sitios como YouTube y redes sociales en lugar de la televisión.

Simone Angel, exVJ (video jockeys) de MTV, confirmó el cierre a la BBC y le dijo que se sentía "realmente triste". "Estoy un poco incrédula, y sé que ha tardado mucho en llegar", acuñó.

"Necesitamos apoyar a estos artistas y todos necesitamos volver a bailar y escuchar música. Y sé que lo hacemos en línea en nuestras propias burbujas, pero MTV fue el lugar donde todo se unió. Así que realmente me rompe el corazón", apuntó.

MTV se lanzó en EE. UU. en 1981 y rápidamente atrapó la imaginación del público, al dar a conocer videos musicales "a pedidos", siendo un fenómeno global con el paso de los años.

Algunos de los momentos más innovadores en sus primeros años incluyeron el estreno mundial del video Thriller de Michael Jackson, una transmisión de 16 horas de los conciertos Live Aid en 1985 y el nacimiento de los galardones MTV Video Music Awards.

Luego, una rama europea se lanzó en 1987 y en 1997, el Reino Unido obtuvo su propio canal.

Se espera que Paramount también cierre los canales de música de MTV en países como Australia, Polonia, Francia y Brasil. De igual forma, la marca seguirá teniendo presencia en las redes sociales y en Paramount+.







