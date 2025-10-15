Vitrina
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Struzan también ilustró portadas de álbumes para artistas como The Beach Boys, Bee Gees y Earth, Wind & Fire
Caracas/Foto: WireImage.- Drew Struzan, uno de los ilustradores más icónicos y el genio detrás de los carteles de aclamadas cintas como 'Star Wars', 'Harry Potter' y 'Blade Runner', falleció a los 78 años de edad, confirmó su entorno.
Un comunicado en la cuenta de Instagram de Struzan anunció su fallecimiento. "Es con gran pesar que debo decirles que Drew Struzan se ha ido de este mundo a partir de ayer (lunes), 13 de octubre. Siento que es importante que todos sepan cuántas veces me expresó la alegría que sintió al saber cuánto apreciaban su arte", dice la declaración del colaborador Greg Aronowitz.
"Drew hizo arte de eventos. Sus carteles convirtieron muchas de nuestras películas en destinos… Y el recuerdo de esas películas y la edad que teníamos cuando las vimos siempre regresan con solo echar un vistazo a sus icónicas imágenes fotorrealistas. En su propio estilo inventado, nadie dibujaba como Drew", añadió por su parte Steven Spielberg.
Parte de su vida
Drew Struzan nació en Oregón y se matriculó en el ArtCenter College of Design en Pasadena, California. Allí vendió sus obras de arte y pequeñas comisiones para pagar la universidad.
Además, ilustró portadas de álbumes para artistas como The Beach Boys, Bee Gees y Earth, Wind & Fire. También diseñó la portada del álbum "Welcome to My Nightmare" de Alice Cooper, cobrando entre 150 y 250 dólares por dibujo.
Según Variety, a Struzan lo contactó el artista Charles White III, quien había sido contratado por David Weitzner, vicepresidente de publicidad de 20th Century Fox. El motivo era crear un nuevo diseño de cartel para el relanzamiento de "Star Wars" en 1978. White contrató a Struzan para ayudar a pintar los personajes humanos al óleo. White, mientras, se centró en pintar los detalles mecánicos y los barcos en el póster.
Posteriormente, Struzan ilustró carteles para películas como "Blade Runner", "Indiana Jones y la última cruzada", "Coming to America", "The Goonies" y "The Muppet Movie".
En los 2000, Struzan trabajó en "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" de Spielberg y Harry Potter: La Piedra Filosofal, antes de anunciar su retiro en 2008. Anteriormente, salió del retiro para diseñar carteles en colaboración para "The Dark Tower", "Star Wars: The Force Awakens", "Batkid Begins: The Wish Heard Around The World" y la trilogía "How To Train Your Dragon" de Stephen King.
